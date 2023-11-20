Ужесточили наказание

Общество
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Валентина Мелехова

Виновника крупного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области все-таки решили отправить в колонию.

фото из архива "КП"

В конце августа этого года бывший директор Басаманского учреждения лесного хозяйства уже выслушивал приговор. Суд № 2 Костаная осудил Асгата Жакашева за халатность, повлекшую по неосторожнос­ти тяжкие последствия, и приговорил к четырем годам ограничения свободы.

Однако решение первой инстанции обжаловали обе стороны дела: и защита, и обвинение.

– Судебная коллегия, не согласившись с приговором суда первой инстанции, вынесла новый обвинительный приговор, которым Жакашев признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК, по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При назначении вида и размера наказания судебная коллегия учла личность осужденного, тяжесть совершенного преступления, последствия в виде причинения не только материального вреда физическим и юридическим лицам, а также вреда окружающей среде и животному миру, наличие смягчающих ответственность и наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также требования статей 52, 55 УК, – пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Также судебная коллегия вынесла решение взыскать с Асгата Жакашева принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП.

Напомним, возгорание, начавшееся 2 сентября 2022 года на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского райо­на, привело к самому крупному пожару за всю историю Костанайской области. Огнем уничтожены 43 тыс. га леса, а также 91 жилой дом в двух селах района.

Судом установлено, что, будучи в долж­ности директора Басаманского учреждения лесного хозяйства, Асгат Жакашев распус­тил государственные бригады лесорубов, а распределение лесных делян производил согласно составленной им сводной ведомости конкретным указанным лесорубам и без выдачи соответствующих лесорубочных билетов. При этом обязал лесозаготовителей перечислять денежные средства на свой карточный счет.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями допрошенных в суде свидетелей, переводами на сумму более 15 млн тенге, заключением специалиста, согласно которому государству причинен ущерб на общую сумму более 4 млн тенге.

Зная о запрете работ в лесу в пожароопас­ный период и игнорируя это обстоятельство, Жакашев разрешил незаконную порубку леса, что и повлекло тяжкие последствия.

#суд #Костанай #приговор #пожар #лес

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