Узнаваемость, доступность и доброжелательность

Принцип качественно оказанной услуги лежит в основе сервисной модели полиции.

В столице прошел I Международный правовой форум «Казахстанская сервисная модель работы полиции: перспективы и стратегия развития», организованный МВД РК совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности в РК и общественным фондом «Центр исследования правовой политики» при финансовой поддержке ЕС.

Как отметил в приветственной речи заместитель руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев, переход полиции на сервисную модель – одно из важнейших направлений реформирования правоохранительной системы, необходимость модернизации которой обоснована тем, что традиционные методы работы в современных реалиях теряют свою эффективность. В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Токаев ясно сформулировал ориентиры подобных трансформаций: «Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг граж­данам для обеспечения их безо­пасности».

Сейчас есть все возможности для внедрения сервисной модели: это и правовое поле, и государст­венные институты, обладающие необходимой компетенцией. Однако организация их работы в сфере правопорядка и качества взаимодействия с обществом пока не соответствует стандартам такой модели. Чтобы изменить ситуацию, запущены два пилотных проекта, они взаимосвязаны, но один решает проб­лемы на внешнем, другой – на внутреннем контуре.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов в свою очередь высказался о том, что переход к сервисной модели полиции – большой успех для общества.

– Мы говорим о создании новой модели, об изменении самой стратегии деятельности МВД, которая в итоге должна оказать влияние на качество оказывае­мых населению услуг. Самое главное здесь – профилактика правонарушений и доступность полиции для граждан, – отметил генпрокурор.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил, что задача полиции – решать злобо­дневные вопросы. По его словам, сейчас открыто уникальное окно возможностей: запросы общества и политическая воля руководства как никогда совпадают, и все начинания должны найти отклик и претвориться в жизнь.

Свое мнение о грядущих изменениях высказал и посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас.

– У нас сегодня 27 стран-членов. Это блок 450 миллионов людей. И у каждой из этих стран накопился большой опыт разных моделей. В построении Нового Казахстана мы рады быть частью этих процессов и помочь, поделиться тем передовым опытом, который есть у Евросоюза и наших стран-членов, – отметил спикер.

Более подробно о принципах сервисной модели рассказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

– В мире нет единой модели сервисной полиции, но есть общие принципы – это узнаваемость, доступность, доброжелательность, прозрачность и подотчетность, – разъяснил замглавы МВД.

Он напомнил, что в традицион­ной работе полиции главная цель – борьба с преступностью, отсюда и подход – в первую очередь реакция на правонарушения и преступников, ориентиры – раскрываемость, количество привлеченных к штрафам, арестам и обвинениям лиц. В сервисной же модели главная задача – обеспечение чувства безопасности у граждан, достигаемое через профилактику правонарушений и клиентоориентированность подхода, кроме того, работа выстраивается на превентивном решении проблем безопасности. В итоге удалось выработать основные подходы в развитии сервисной модели казахстанской полиции: шаговая доступность, создание оптимальных рабочих процессов и партнерство с населением.

Для реализации эффекта пос­тоянного присутствия полиции в местах, где это необходимо, ведется строительство участковых пунктов, мобильных постов (в 2021 году введены в эксплуатацию 91 современный участковый пункт и 61 модульный пост полиции), их материально-техническое оснащение, повышение оперативности реагирования, а также применение цифровых технологий. В общественных местах и на автомагистралях устанавливаются устройства «Кнопка SOS», действует мобильное приложение «102», позволяющее сотрудникам полиции в онлайн-формате оперативно реагировать на обращения граждан. Дебюрократизация и оптимальное распределение обязанностей позволят участковому больше находиться на своем участке, концентрируясь на выполнении основных задач, в первую очередь на работе с населением.