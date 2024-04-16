В 10 пострадавших регионах завышали цены на продукты

Возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 10 регионах, пострадавших от паводков, цены на социально значимые продукты питания находятся на ежедневном контроле.



Созданы «горячие линии» для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля. Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн.