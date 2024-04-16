В 10 пострадавших регионах завышали цены на продукты

Возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
В 10 регионах, пострадавших от паводков, цены на социально значимые продукты питания находятся на ежедневном контроле.
Созданы «горячие линии» для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля. Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн.
«Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания. По факту завышения цен на СЗПТ в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов», - говорится в сообщении.