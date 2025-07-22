В соответствии с поручениями Главы государства, расширение ресурсной базы является одним из приоритетных направлений работы Правительства. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

- Для увеличения объемов геологоразведки с этого года будем значительно наращивать финансирование. Мы уже приняли решение о направлении на развитие геологии средств от подписных бонусов, получаемых от аукционов по предоставлению прав недропользования, — отметил Премьер-министр.

Он уточнил, что в текущем году это составит не менее 30 млрд тенге, и сейчас производятся необходимые расчеты.