В 2,5 млн домах казахстанцев бесконтрольно используют баллонный газ – депутат Смышляева

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Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева требует принять ряд мер по повышению эффективности мер контроля использования бытового сжиженного и природного газа. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Каждый день в новостных лентах появляются сообщения об авариях, в том числе связанных с использованием сжиженного и природного газа. На днях взрыв газа в Костанае унес жизнь двух человек, 11 серьезно пострадали. Это большая трагедия и тревожный звонок, ведь зима только началась. В зоне риска находятся сотни промышленных объектов и, что самое страшное, миллионы, подчеркиваю, миллионы бытовых потребителей, к жизни и здоровью которых мы не имеем право относиться безответственно. А безопасность бытового потребления вызывает вопросы», - сказала депутат.

Екатерина Смышляева считает, что прежде всего это нарушения эксплуатации газовых баллонов.

«Их в обороте сегодня около двух миллионов. Несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают. Большая часть баллонов используется еще с советских времен. Их производят соседние страны. Но 40 тысяч за баллон слишком дорого для простого потребителя. Своего производства в Казахстане нет. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Автогазозаправочные станции, нарушая все правила, продолжают разливать газ в тару клиентов», - констатировала депутат.

Она напомнила, что до 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа.

«По всей стране работала, а точнее сказать, делала вид, что работала практически единственная специализированная сервисная компания. Она заключала формальные договоры с жителями, которые не исполняла. В 2022 году на рынке была восстановлена конкуренция, стали образовываться новые сервисные компании. Но не так быстро и не так качественно, как хотелось бы. Сейчас на весь Казахстан работает порядка 276 организаций, при этом большая их часть сконцентрирована в областных центрах и городах республиканского значения. Среди причин – дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса. В первом случае - депрофессионализация отрасли. Во втором - элементарное нежелание потребителей заключать договора. Люди говорят, раньше нас «не обслуживали» за тысячу тенге, а сейчас хотят «не обслуживать» за 10», - продолжила депутат.

Смышляева также напомнила, что контроль этих процессов находится в руках местных исполнительных органов.

«При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет! Газовые инспекции оптимизированы в кавычках. А точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяснять. Таким образом, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти 2 с половиной миллиона домов. И никто, что называется, «не газует», чтобы изменить ситуацию», - сказала депутат.

Екатерина Смышляева требует усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей проверки и технического обслуживания, предусмотреть меры стимулирования, в том числе ценовые, заправку баллонов на специализированных газонаполнительных пунктах, разработать программу реновации бытовых баллонов с последующим внедрением их отслеживания и оцифровкой системы учета, рассмотреть вопрос государственной поддержки открытия отечественного производства баллонов.

Также депутат считает необходимым восстановить территориальные газовые инспекции с соответствующим штатом и полномочиями и рассмотреть вопрос обслуживания газового оборудования государственными коммунальными предприятиями в тех районах, где отсутствуют коммерческие предложения.