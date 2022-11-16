В аэропорту Астаны сделали заявление по протекающей крыше международного терминала

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев назвали причину течи кровли в одном из терминалов, сообщает Kazpravda.kz.

Видео с протекающей кровлей в международном терминале столичной воздушной гавани появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.

«Ничего особенного, просто в международном терминале аэропорта Астаны, построенном за 60 миллиардов тенге, течет потолок», – пишет автор.

Терминал 1 был введен в эксплуатацию в 2017 году. Как отмечается в сообщении пресс-службы аэровокзала в Instagram, согласно договору, подрядчик гарантировал качество выполненных работ и предоставлял гарантию на несущие и ограждающие конструкции сроком на 10 лет. Однако службы аэропорта периодически выявляли замечания по течи кровли и посадочных гейтов.

При этом аэропорт не раз направлял письма подрядчику с требованиями устранить замечания, но до сегодняшнего дня ничего от него так и не добился.

«Кроме того, для выяснения причин течи кровли международного терминала Т-1 аэропортом были проведены технические обследования. В результате обнаружено, что состав кровли терминала Т-1 не соответствует утвержденному проекту. Данный факт был определен в результате вскрытия кровли.

Аэропортом подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Астаны о возложении безвозмездного устранения недостатков работ, выполненных с отступлением от требований, предусмотренных договором и проектно-сметной документацией, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта», – заявили в воздушной гавани столицы.

Сам же аэропорт, не медля, начал восстановительные работы. В свою очередь подрядчик обязался устранить замечания в ближайшее время.

Международный аэропорт Астаны извинился за предоставленные неудобства.