Коронавирус
В акимате Алматы ответили на вопросы о коронавирусе, волнующие население города
В акимате Алматы ответили на волнующие население вопросы, передает Kazpravda.kz.   

Как уберечься. Какие принимать меры индивидуальные.

- Чтобы уберечься от вирусных инфекций (в т.ч. коронавирусной) необходимо:

- соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом;

- воздержаться от рукопожатий и поцелуев;

- в общественных местах (в школе, университетах, вокзалах, аэропортах, в метро и автобусах) использовать дезинфицирующие салфетки и спреи для дезинфекции рук;

- чистить дезинфицирующими салфетками поверхности клавиатур компьютеров, смартфонов, пультов, дверные ручки и т.п.;

- в помещениях с плохой вентиляцией и большим скоплением людей использовать одноразовые медицинские маски с заменой через 2 – 3 часа либо медицинские маски из 4-слойной марли со сменой для стирки через каждые 3 – 4 часа;

- избегать общения с людьми, имеющими признаки болезни (кашляющими и чихающими);

- использовать оксолиновую мазь и защитить ею детей;

- укреплять организм калорийным питанием и закаливанием, повышать иммунитет иммуномодуляторами и витаминами;

- по возможности воздержаться от поездок в неблагополучные страны.

Есть ли реагенты для проведения анализов на вирус? И сколько таких реагентов.

Для анализов используется диагностикум COVID-19 производство Китай, в филиале Национального Центра экспертизы имеется запас на 280 проб, предназначенный для дифференциальной диагностики иммунобиологическим методом. В г. Алматы дополнительно используются возможности лабораторий РГП на ПХВ «Научно-практический центр санэпидэкспертизы» и РГП на ПХВ «Научный центр особо опасных инфекций» МЗ РК.

Есть ли подготовленные боксы/ больницы для госпитализации?

Лечение больных коронавирусной инфекцией планируется проводить в инфекционных больницах г. Алматы, где имеются боксированные палаты с автономной вентиляцией, где будут при необходимости развернуты дополнительные койки.

Прошли ли врачи специальную подготовку для борьбы / лечения тяжелых случаев КВИ?

Проведены занятия и обучающие семинары для врачей ПМСП, многопрофильных стационаров, скорой помощи с привлечением кафедр инфекционных болезней КазНМУ и КазМУНО. Обучены каскадным методом дополнительные единицы врачей - пульмонологов.

Как соблюдаются меры безопасности в аэропорту?

В аэропорту г. Алматы усилена и систематически проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечена работа систем вентиляции, установлены санитайзеры в местах скопления людей. Выделен отдельный транзитный зал для транзитных пассажиров из неблагополучных стран. С персоналом аэропортов и авиакомпаний проведена профилактическая работа по соблюдению мер профилактики КВИ и порядка действий при выявлении пассажиров с клиническими признаками ОРВИ. Усилен паспортный контроль по выявлению граждан, бывших в неблагополучных по КВИ странах последние 14 дней.

С 8 марта 2020 года распоряжением по линии МИД запрещен въезд на территорию РК граждан КНР, Ирана, Италии и Южной Кореи.

Соблюдают ли меры безопасности общепит - кафе, бары, рестораны. Моют ли они дверные ручки, есть ли у персонала перчатки и т.п.

Управлению предпринимательства и инвестиций г. Алматы рекомендовано усилить меры биологической безопасности на предприятиях общественного питания путем строгого соблюдения режимов уборки и дезинфекции и обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты.

Отсутствие санитайзеров в общественных местах г. Алматы.

Районные акиматы совместно с предпринимателями города проводят работу по установлению санитайзеров в местах массового скопления людей.

На данный момент санитайзеры установлены во всех государственных школах, в 98% государственных детских дошкольных учреждений. В ЦОНах, торговых центрах данная работа продолжается.

Трата бюджетных средств на развлекательные мероприятия акиматом г. Алматы на фоне возможного распространения вируса в стране.

По поручению главы государства с 13 марта приостановлено проведение всех массовых мероприятий.

Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, была обнаружена коронавирусная инфекция. Позднее появилась информация о выявлении третьего случая заражения коронавирусом.

Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

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