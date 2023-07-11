В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом" на автотрассе

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как пояснили в городской администрации, взрыв, который запечатлел автор видео, — это плановые работы в рамках реконструкции дороги.

скрин видео

В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе. Подпись гласит, что кадры были сделаны в Балхаше. В акимате Балхаша информацию о взрыве в городе опровергли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная», — заявил пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай.

Взрыв, который запечатлел автор видео, — это плановые работы в рамках реконструкции дороги.

«На участке реконструкции отрезка автодороги Балхаш — Бурылбайтал, лот-3, км 1955-2005, проведены буровзрывные работы согласно проекту. На данном участке производилась выемка из скального грунта», — пояснили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

#акимат #взрыв #видео #дорога #Балхаш #комментарий

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