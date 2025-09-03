В Аккайын пришел природный газ

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Долгожданному событию радуются жители села Аккайын Целиноградского района Акмолинской области.

фото пресс-службы облакимата

В преддверии Дня Конституции в 233 домах появился газ, передает пресс-служба областного акимата. Поздравляя сельчан, аким области Марат Ахметжанов отметил: «Обеспечение природным газом – один из важных инфраструктурных проектов по улучшению качества жизни населения и поддержке экономики региона. Это и наглядная реа­лизация стратегического курса Президента. Село Аккайын – уже третий населенный пункт в Целиноградском районе, обеспеченный центральным газоснабжением. Ведется работа по газификации еще шести сел. На завершающей стадии проекты в селах Коянды, Алтынсарина, Талапкер. Будет введено 432 километра газопровода. Природный газ станет доступен 8,7 тысячи абонентов».

По словам председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, в регионе растет показатель газификации населенных пунктов. Это результат системной работы национальной компании совместно с акиматом Акмолинской области. Постановлением акимата для части граждан предусмотрены скидки до 20% за потреб­ленный газ. Также для граж­дан со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума предос­тавляется социальная помощь в размере 70 МРП.

