В Аккайын пришел природный газ ЖКХ 3 сентября 2025 г. 1:30 11 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Долгожданному событию радуются жители села Аккайын Целиноградского района Акмолинской области. фото пресс-службы облакимата В преддверии Дня Конституции в 233 домах появился газ, передает пресс-служба областного акимата. Поздравляя сельчан, аким области Марат Ахметжанов отметил: «Обеспечение природным газом – один из важных инфраструктурных проектов по улучшению качества жизни населения и поддержке экономики региона. Это и наглядная реализация стратегического курса Президента. Село Аккайын – уже третий населенный пункт в Целиноградском районе, обеспеченный центральным газоснабжением. Ведется работа по газификации еще шести сел. На завершающей стадии проекты в селах Коянды, Алтынсарина, Талапкер. Будет введено 432 километра газопровода. Природный газ станет доступен 8,7 тысячи абонентов». По словам председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, в регионе растет показатель газификации населенных пунктов. Это результат системной работы национальной компании совместно с акиматом Акмолинской области. Постановлением акимата для части граждан предусмотрены скидки до 20% за потребленный газ. Также для граждан со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума предоставляется социальная помощь в размере 70 МРП. #газ #ЖКХ #газификация #Аккайын