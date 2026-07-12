В Актюбинской области продолжается ремонт автодороги за 3,5 млрд теңге

Фото: Акимат региона

В Актюбинской области продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги в направлении Хромтау на участке от жилого массива Рауан до Северного обхода. На сегодняшний день выполнено около 70% всех работ, передает Kazpravda.kz.

Ход реализации проекта проверил аким области Асхат Шахаров. В настоящее время дорожные службы завершают укладку первого слоя асфальтобетонного покрытия.

После проведения лабораторной проверки качества специалисты приступят к устройству верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам.

«Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 20 километров. На сегодняшний день выполнено 70% работ. Подрядчиком выступает ТОО „Агрофирма „Коквест“. Стоимость проекта составляет 3,5 млрд тенге», — сообщили в акимате Актюбинской области.

Качество дорожных работ контролируют специалисты Центра качества дорожных активов. Они проверяют соответствие строительных материалов установленным требованиям, соблюдение технологии укладки асфальтобетонного покрытия и коэффициент его уплотнения.

По поручению главы региона все работы должны быть завершены в установленные сроки.