В «КазАвтоЖоле» сообщили, что с 23:00 часов 30 июня до 06:00 часов 1 июля будет введено временное ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги с 965 км (село Карабутак) до 1153 км (перекресток Иргиз) в связи с ремонтом покрытия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации
«30 июня в Актюбинской области на участке 1135–1136 км автомобильной дороги KAZ06 «Гр. РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» будут проводиться работы по текущему ремонту дорожного покрытия», - говорится в сообщении.
На участке 1135–1136 км для легковых автомобилей будет организовано реверсивное движение.
Учитывая предстоящие ремонтные работы, участникам дорожного движения рекомендуют заранее планировать маршрут и строго соблюдать введенные временные ограничения.