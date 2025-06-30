В «КазАвтоЖоле» сообщили, что с 23:00 часов 30 июня до 06:00 часов 1 июля будет введено временное ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги с 965 км (село Карабутак) до 1153 км (перекресток Иргиз) в связи с ремонтом покрытия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации