Прокуратурой Актюбинской области проведен анализ соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, в Уилском районе установлено завышение стоимости платных медицинских услуг.

Цена справок формы №073/е (для получения разрешения на управление транспортным средством) и №075/е (медицинское профессионально-консультативное заключение) составляла 7 705 тенге, а справки формы №076/е (для получения разрешения на владение оружием) – 9 405 тенге.

Выявлено необоснованное включение дополнительных медицинских услуг, таких как осмотр хирурга, невропатолога и анализ крови на реакцию Вассермана.

Кроме того, больница не оснащена необходимым диагностическим оборудованием, что вынуждает пациентов обращаться в медучреждения областного центра.

По акту прокурорского надзора стоимость справок снижена: №073/е – до 6 000 тенге, №075/е – до 5 000 тенге, №076/е – до 9 000 тенге.

Также в областное управление здравоохранения направлена заявка на закупку недостающего оборудования.

В результате права граждан восстановлены, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.