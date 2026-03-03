В Алматинской области раскрыто убийство 19-летней давности

Суд
76

Прокуратурой Алматинской области обеспечено завершение расследования дела об убийстве, совершенном почти два десятилетия назад. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря инициативе сотрудников надзорного органа установлен и осужден третий соучастник преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области

В сентябре 2006 года в  Алматы трое лиц под видом таксистов посадили в автомобиль гражданку Кыргызстана. Женщину задушили,вещи похитили, а тело оставили на трассе Алматы – Капшагай.

В 2007 году двое соучастников были осуждены, однако производство в отношении третьего фигуранта было приостановлено. Дело фактически находилось в архиве и, вопреки требованиям, не значилось в списке нераскрытых убийств прошлых лет.

Выявление этого скрытого преступления стало возможным благодаря кропотливой работе сотрудников прокуратуры. В ходе мониторинга дел прошлых лет они выявили необоснованно приостановленное производство и отсутствие контроля за розыском преступника.

Он сверили базу данных и запросили дополнительные сведения, что позволило установить фактическое местонахождение подозреваемого на территории Карасайского района.

9 июля 2025 года подозреваемый был задержан. После сбора доказательств дело было направлено в суд.

24 февраля 2026 года суд вынес приговор: виновный приговорен к 16 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #прокуратура #убийство

