В Алматинской области под председательством акима региона Марата Султангазиева состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на УВП области

Фото: УВП Алматинской области

Обсуждены итоги за пять месяцев 2025 года, обозначены приоритеты профилактической работы и усиления общественной безопасности.

Благодаря комплексному подходу и эффективной координации между государственными органами, в регионе удалось добиться ощутимых результатов.

Количество обращений и сообщений о правонарушениях сократилось с 35 069 до 31 029 (–11,5%), а число зарегистрированных уголовных дел уменьшилось с 4 481 до 3 925 (–12,4%).

Значительно снизились особо тяжкие преступления – на 45,3%, тяжкие – на 14,7%, а преступления небольшой тяжести – на 16%. Умышленные убийства сократились в два раза (с 28 до 14), кражи – почти на треть (с 922 до 653), мелкие хищения – более чем в четыре раза (с 518 до 112). Также отмечено сокращение правонарушений в общественных местах (–19%) и в состоянии алкогольного опьянения (–3%). Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта, снизилось на 25,4%.

Сводную статистику представил и.о. руководителя департамента Комитета правовой статистики и специальных учётов по Алматинской области Максат Айтимбетов.

Начальник Департамента полиции Мейрам Абикеев доложил о текущей ситуации и мерах, направленных на дальнейшее снижение преступности: «Мы фиксируем стабильное улучшение показателей. Это результат комплексной работы. Однако важно не терять темп и усиливать профилактику в зонах риска».

О вкладе технических решений в укрепление правопорядка подчеркнул прокурор области Берик Адамов, отметив что количество преступлений и правнонарушений снизились: кражи на 37%, скотокрадство — 27%, убийства — 75%. Дополнительный эффект даст подключение 9 000 камер видеонаблюдения — это позволит устранить «слепые зоны» и повысить контроль».

Также в обсуждении приняли участие руководитель управления экономических расследований Данияр Акжанов, представитель Антикоррупционной службы Болат Жармаков и представитель Департамента Комитета национальной безопасности Рустам Ибраев. В своих выступлениях они обозначили актуальные вызовы в соответствующих сферах.

Учитывая рост дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, и случаи с трагическим исходом в период начала летних каникул, были заслушаны руководители управлений образования, транспорта и автомобильных дорог. Также выступили акимы районов, в которых зафиксировано увеличение отдельных видов правонарушений.

Подводя итоги заседания глава региона подчеркнул, что успех в снижении преступности — результат совместной и последовательной работы всех ведомств:

«Снижение уровня преступности — это результат слаженной и ответственной работы всех ведомств, основанной на анализе и системной профилактике. Мы видим, что принимаемые меры дают ощутимый эффект. Важно не только продолжать действовать на опережение и оперативно реагировать на вызовы. Приоритет — безопасность наших граждан на каждом участке региона», — отметил аким области Марат Султангазиев.

По итогам совещания выработан ряд конкретных мер, направленных на снижение правонарушений и повышение эффективности профилактической работы. Комиссия продолжит свою работу по реализации в рамках данных поручений, при этом особое внимание будет уделено не только предупреждению новых правонарушений, но и всестороннему анализу допущенных ранее просчётов с тем, чтобы извлечь из них необходимые уроки и не допустить их повторения в будущем.