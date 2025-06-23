В Алматинской области под председательством акима региона Марата Султангазиева состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на УВП области
Обсуждены итоги за пять месяцев 2025 года, обозначены приоритеты профилактической работы и усиления общественной безопасности.
Благодаря комплексному подходу и эффективной координации между государственными органами, в регионе удалось добиться ощутимых результатов.
Количество обращений и сообщений о правонарушениях сократилось с 35 069 до 31 029 (–11,5%), а число зарегистрированных уголовных дел уменьшилось с 4 481 до 3 925 (–12,4%).
Значительно снизились особо тяжкие преступления – на 45,3%, тяжкие – на 14,7%, а преступления небольшой тяжести – на 16%. Умышленные убийства сократились в два раза (с 28 до 14), кражи – почти на треть (с 922 до 653), мелкие хищения – более чем в четыре раза (с 518 до 112). Также отмечено сокращение правонарушений в общественных местах (–19%) и в состоянии алкогольного опьянения (–3%). Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта, снизилось на 25,4%.
Сводную статистику представил и.о. руководителя департамента Комитета правовой статистики и специальных учётов по Алматинской области Максат Айтимбетов.
Начальник Департамента полиции Мейрам Абикеев доложил о текущей ситуации и мерах, направленных на дальнейшее снижение преступности:
«Мы фиксируем стабильное улучшение показателей. Это результат комплексной работы. Однако важно не терять темп и усиливать профилактику в зонах риска».
О вкладе технических решений в укрепление правопорядка подчеркнул прокурор области Берик Адамов, отметив что количество преступлений и правнонарушений снизились: кражи на 37%, скотокрадство — 27%, убийства — 75%. Дополнительный эффект даст подключение 9 000 камер видеонаблюдения — это позволит устранить «слепые зоны» и повысить контроль».
Также в обсуждении приняли участие руководитель управления экономических расследований Данияр Акжанов, представитель Антикоррупционной службы Болат Жармаков и представитель Департамента Комитета национальной безопасности Рустам Ибраев. В своих выступлениях они обозначили актуальные вызовы в соответствующих сферах.
Учитывая рост дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, и случаи с трагическим исходом в период начала летних каникул, были заслушаны руководители управлений образования, транспорта и автомобильных дорог. Также выступили акимы районов, в которых зафиксировано увеличение отдельных видов правонарушений.
Подводя итоги заседания глава региона подчеркнул, что успех в снижении преступности — результат совместной и последовательной работы всех ведомств:
«Снижение уровня преступности — это результат слаженной и ответственной работы всех ведомств, основанной на анализе и системной профилактике. Мы видим, что принимаемые меры дают ощутимый эффект. Важно не только продолжать действовать на опережение и оперативно реагировать на вызовы. Приоритет — безопасность наших граждан на каждом участке региона», — отметил аким области Марат Султангазиев.
По итогам совещания выработан ряд конкретных мер, направленных на снижение правонарушений и повышение эффективности профилактической работы. Комиссия продолжит свою работу по реализации в рамках данных поручений, при этом особое внимание будет уделено не только предупреждению новых правонарушений, но и всестороннему анализу допущенных ранее просчётов с тем, чтобы извлечь из них необходимые уроки и не допустить их повторения в будущем.