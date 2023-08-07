Строительство Олимпийского городка завершается в Алматинской области

Общество, Спорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент

После завершения строительства базы олимпийской подготовки, на ее площадке 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя видами спорта, передает корреспондент Кazpravda.kz  со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

Как рассказали в МКС, базу площадью 40 га можно назвать небольшим Олимпийским городком. Здесь расположены 9 крытых спортивных комплексов: это легкоатлетический манеж, ледовый дворец, многофункциональный спортивный зал, зал для гимнастики и тяжелой атлетики, 10-полосный, 50-метровый олимпийский бассейн, зал единоборств, стрельбище для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, гостиница на 420 мест, медицинский центр с антидопинговой лабораторией и другие объекты. Уточняется, что все сооружения соответствуют международным стандартам и требованиям.
 
«Республиканская база олимпийской подготовки будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными соревнованиями. Верим, что из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В будущем министерство планирует проводить на территории базы чемпионаты мира и такие международные соревнования, как универсиада и спартакиады. Для этого есть все возможности», – заявил Асхат Оралов.

Здесь около 2300 человек смогут одновременно заниматься такими олимпийскими видами спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, бокс, единоборства, включая все виды борьбы, водные виды спорта, стрельбу и стрельбу из лука и др. Проект обеспечит постоянной работой около 800 человек.

В ведомстве напомнили, что строительство комплекса начиналось в 2005 году. В разные годы, из-за финансовых и других проблем, строительство базы постоянно останавливалось. Согласно плану, строительные работы должны завершиться до конца этого года.

На территории базы будут созданы условия не только для занятий спортом, но и для получения знаний, а также полезного и интересного досуга. В частности, будет библиотека, несколько конференц-залов, боулинг, спортивный магазин и рестораны, добавили в министерстве.

 

 

#строительство #Алматинская область #олимпийский городок #база олимпийской подготовки

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