В Алматинскую область отправили вертолет для тушения пожара в Иле-Балхашском резервате

Для помощи в тушении пожара на территории Иле-Балхашского резервата был направлен вертолет Казавиаспас, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

На территории Иле-Балхашского резервата совместными усилиями пожарных и местных исполнительных органов удалось снизить площадь горения до 100 га.

Угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня, с 13:40, для ускоренной ликвидации природного пожара задействован вертолет Казавиаспас, который совершил 7 сбросов воды объемом более 20 тонн.

В тушении возгорания задействовано более 70 человек и 34 единицы техники.