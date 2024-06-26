В Алматы осудили бывших начальников, задействованных в строительстве метрополитена

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Алмалинским районным судом Алматы оглашен приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

Фото: metroalmaty.kz

«В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые, будучи руководителями КГП «Метрополитен», АО «Алматыметрокурылыс», ТОО «Автоматизация и Технологии Сервис», в группе лиц, при строительстве станций - «Сарыарка» и «Достык», в период с июня 2018 года по август 2020 года, путем финансовых махинаций, в том числе завышения стоимости оборудования практически в 10 раз, регулярно выводили через подставные фирмы крупные суммы денег», - говорится в сообщении.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы, основные фигуранты получили от 7 до 8 лет, с лишением права работать в государственных и финансовых организациях.

Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

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