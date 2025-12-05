Фото: Минкультуры

Уникальная центральноазиатская дата-арт выставка «Тірек: Нить ее жизни» открылась в Государственной художественной галерее Almaty Gallery при поддержке Министерства культуры и информаци, Регионального офиса Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК.

Экспозиция представляет собой 14 арт-работ, созданных художниками из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Инициатива направлена на освещение актуальных вопросов гендерной политики и продвижение прав женщин и девочек в Центральной Азии.

Основным материалом для создания картин стали официальная статистика и ключевые гендерные данные: женское лидерство, невидимый труд, экономическое неравенство, дискриминацию, гендерное насилие, материнскую смертность, гендерные стереотипы и социальные нормы.

Впервые проект «Тірек: Нить её жизни» был представлен публике в Бишкеке, в июле 2025 года. Это событие стало отправной точкой масштабного регионального проекта, который сегодня объединяет страны Центральной Азии в диалоге о правах женщин и девочек.

Название выставки «Тірек» символично: в тюркских языках это слово означает «опора», «стержень», «основание».

В рамках выставки пройдут экскурсии, тематические арт-сессии с художницами, активистами и лидерами мнений, воркшоп по созданию тряпичной куклы и дискуссии.

Выставка «Тірек: Нить её жизни» открыта для посетителей с 5 до 15 декабря 2025 года в Almaty Gallery по адресу: улица Достык, 44, Алматы. Вход свободный.