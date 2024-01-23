В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьников Казахстана

Фото: акимат Алматы

Это позволит обогатить учебный процесс, стимулировать их интерес к культуре, искусству и истории. Кроме того, посещение музеев будет способствовать развитию критического мышления и аналитических навыков у детей.

«У нас в стране 3,9 млн школьников. Мы хотим, чтобы у всех детей и подростков была возможность посещать музеи города, чтобы они своими глазами увидели произведения искусства, артефакты и экспонаты. Это поможет им расширить знания, анализировать, например, исторические события. В основном школьники приходят вместе с классными руководителями. Теперь они и во время каникул, и в течение учебного года могут абсолютно бесплатно посещать музеи, подведомственные акимату Алматы», – сообщили в акимате.

Ниже приводится список музеев, посещение которых станет бесплатным для школьников:

1. Музей истории Алматы (ул. Кабанбай батыра, 132).

2. Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа (Зенкова, 24/А)

3. Музей Д. А. Кунаева (Тулебаева, 117).

4. Литературно-мемориальный музейный комплекс:

Дом-музей С. Муканова (ул. Тулебаева, 125, кв. 3).

Дом-музей Г. Мусрепова (ул.Карасай батыра 49, кв. 25).

5. Мемориальный музей Н. Тлендиева (ул. Кунаева, 96).

6. Дом-музей А. Байтурсынулы (ул. Байтурсынулы, 60).

7. Музейный комплекс Райымбек батыра (пр. Райымбек батыра, 96 а).

8. Мультимедийный центр традиционной музыки (микрорайон Нұркент, 5/11).