В Алматы состоялась конференция в поддержку поправок о запрете пропаганды ЛГБТ, передает Kazpravda.kz

По словам правозащитницы Багилы Балтабаевой, законопроект не предполагает ущемление прав представителей ЛГБТ, а направлен на защиту детей от информации и контента, который негативно влияет на сознание подрастающего поколения.

«Перед разработкой поправок в течение года проводились исследования. Их результаты показали, что 85% населения Казахстана выступает против пропаганды ЛГБТ. Любое государство должно свои национальные и семейные ценности и защищать. Этот закон не противоречит международным нормам», – говорит Балтабаева.

В свою очередь, юрист Багдад Амандосулы отметил, что данный законопроект напрямую связан с национальной безопасностью Казахстана.

«Этот законопроект соответствует нашим интересам и направлен на защиту национальных ценностей», – сказал он.

Участники конференции отметили, что в эпоху глобализации основным источником информации для детей является интернет. Исследования показывают, что казахстанские подростки часто сталкиваются с сексуальным контентом, не соответствующим их возрасту.

«Семья – это важная ячейка общества. В настоящее время важно усилить институт семьи в обществе, а пропаганда ЛГБТ опасна для ценностей нашего народа. Государство стремительно развивается, общество становится более осознанным. Родители хотят лучшую жизнь своим детям. Воспитание начинается с семьи, важно передавать традиционные ценности из поколения в поколение», – отметила обладательница медали «Алтын Алқа», руководитель Алматинского филиала РОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол» Ляйля Даулет.

По мнению участников, сейчас в Казахстане действуют законы, направленные на защиту детей от вредной информации, однако понятие «пропаганда ЛГБТ» чётко не определено. Предлагаемые поправки устраняют этот пробел и обеспечат единообразные нормы во всех отраслевых законах.

Напомним, в прошлом году гражданами Казахстана была опубликована петиция с требованием запретить «пропаганду ЛГБТ», которая собрала необходимые для принятия решений 50 тысяч подписей. После этого мажлисмены законодательные инициировали по запрету ЛГБТ-пропаганды. 12 ноября этого года Мажилис Парламента одобрил поправки во втором чтении. Теперь его должны рассмотреть в Сенате.