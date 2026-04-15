По решению суда снесена летняя терраса бара «Мята», расположенная по пр. Достык, д. 42/74. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Отсутствие разрешительных документов выявили в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника приняты административные меры, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства.

11 февраля текущего года определением Алматинского городского суда решение на снос оставлено без изменения.

Демонтаж объекта произведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

Добавим, что это не первый случай сноса незаконных построек по решению суда.