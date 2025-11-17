В Алматы стартовал Student’s Week–2025: неделя возможностей для молодежи

Общество
3
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Программа Student’s Week построена таким образом, чтобы вовлечь молодежь в разные направления развития – от правовой культуры и безопасности до инноваций, волонтерства, экологии, спорта, творчества и интеллектуальных компетенций

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы стартовала ежегодная праздничная неделя Almaty Student’s Week–2025, приуроченная к 17 ноября - Международному дню студентов. В этом году мероприятия проходят с 11 по 17 ноября и объединяют более 40 тысяч студентов, а общий охват превысит 100 тысяч человек. О том, как проходит студенческая неделя, на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы, рассказал руководитель Управления молодежной политики города Азиз Кажденбек.

Как отметил спикер, Алматы – город, где каждый третий житель является молодым человеком, и развитие студенческих инициатив является одним из ключевых направлений работы мегаполиса. 

«В Алматы проживает более 712 тысяч молодых людей, что составляет значительную часть населения мегаполиса. В этой связи, развитие молодежной политики и поддержка студенческих инициатив рассматриваются как важное направление работы акимата. В частности, руководство мегаполиса последовательно усиливает внимание к городским молодежным инициативам и поддерживает форматы, которые развивают творческий, гражданский и лидерский потенциал студентов», - озвучил Азиз Кажденбек.

По словам спикера, программа Student’s Week построена таким образом, чтобы вовлечь молодежь в разные направления развития – от правовой культуры и безопасности до инноваций, волонтерства, экологии, спорта, творчества и интеллектуальных компетенций. Всего в рамках недели проходит более 150 мероприятий, а участие в них принимают свыше 40 тысяч студентов, при этом общий охват может превысить 100 тысяч человек.

«Вся неделя Student’s Week распределена мероприятиями по ключевым идеологемам, обозначенными Президентом страны, которые направленны на развитие правовой культуры, цифровых навыков, экологической ответственности и креативного потенциала молодежи. Такой подход позволяет студентам вовлекаться не формально, а через живой диалог, практическую деятельность и реальное участие в жизни города», - отметил Азиз Кажденбек.

В городе уже прошли TEDx-семинар о законе и правосознании, мастер-классы по искусственному интеллекту и креативным индустриям, экологическая акция «Таза Student Campus», студенческие спортивные соревнования StudSport, творческий акустический вечер «Кешкі саз» и интеллектуальная игра Jas IQ. Завершающий день недели будет посвящен финалу фестиваля Jana Béles, где будут отмечены самые активные студенты, а также студенческой игре Жайдарман «Student Life», которая ежегодно собирает сильнейшие команды ВУЗов.

«Student’s Week формирует единое молодежное пространство, где каждый студент может почувствовать свою значимость и увидеть реальные возможности для самореализации. Данный проект способствует укреплению студенческого сообщества и создаёт условия, где молодые люди могут раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и стать частью активной молодежной экосистемы Алматы», - подчеркнул спикер. 

Стоит отметить, что ежегодный проект Almaty Student’s Week усиливает межвузовое взаимодействие, развивает лидерские и творческие компетенции студентов, формирует культуру гражданской ответственности и поддерживает инициативность молодежи города.

