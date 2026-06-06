В Алматы задержали мужчину, напавшего с ножом на участника сделки с авто

Пострадавший получил ножевое ранение и был госпитализирован

Фото: МВД

В Алматы задержан подозреваемый в разбойном нападении, совершенном после конфликта между участниками сделки по перепродаже автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел в Алмалинском районе города. По предварительным данным, двое мужчин встретились для обсуждения условий сделки, однако во время переговоров между ними возник конфликт.

По данным полиции, один из участников нанес оппоненту ножевое ранение, после чего завладел автомобилем и скрылся. Пострадавший был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

После поступления сообщения в городе был введен план «Перехват». На розыск подозреваемого и похищенного автомобиля были ориентированы все патрульные экипажи.

«С момента поступления сигнала все подразделения были незамедлительно ориентированы. Благодаря введению плана "Перехват" и слаженной работе патрульных экипажей подозреваемый был установлен и задержан в считанные минуты. Подобные преступления находятся на особом контроле», — отметил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Подозреваемого задержали на проспекте Райымбека. У него изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.