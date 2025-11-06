В Англии из тюрьмы по ошибке освободили еще двух заключенных

В среду полиция Лондона заявила, что в конце октября из тюрьмы «Уондсворт» был освобожден 24-летний гражданин Алжира. Службе исполнения наказаний потребовалось шесть дней, чтобы сообщить о произошедшем полиции,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Позднее полиция графства Суррей обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках еще одного заключенного, который был по ошибке освобожден из той же тюрьмы в понедельник.

Это произошло после того, как всего несколько недель назад полиция Британии на протяжении трех дней искала ошибочно освобожденного нелегального иммигранта из Эфиопии Хадуша Кебату, который был арестован за приставания на улице к 14-летней девочке и взрослой женщине во время своего проживания в отеле для соискателей убежища в Эппинге (графство Эссекс).

Кебату был повторно арестован 26 октября в районе Финсбери-парк на севере Лондона и депортирован в Эфиопию. Власти принесли извинения за его ошибочное освобождение и пообещали срочно укрепить тюремную систему, чтобы подобное не повторилось, а также начать расследование этого происшествия.

Что известно об оказавшихся на свободе преступниках?

Полиция Лондона подтвердила сообщения СМИ о том, что первый ошибочно освобожденный из тюрьмы Уондсворт мужчина — 24-летний гражданин Алжира Брахим Каддур-Шериф — состоит в реестре сексуальных преступников.

«В ноябре 2024 года он был осужден за непристойное поведение, совершенное в марте того же года. Суд приговорил его к 18 месяцам общественных работ и внес в реестр сексуальных преступников на срок в пять лет».

