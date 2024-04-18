В Антикоре сделали обращение к казахстанцам

В ведомстве опубликовали контактные данные подразделений, куда можно обратиться в случае мошенничества, вымогательства и коррупции, связанными с возмещением ущерба от паводков, передает Kazpravda.kz

Фото: Антикор

Председатель агентства Асхат Жумагали отметил необходимость мониторинга бюджета, выделяемого в регионах на противопаводковые мероприятия.



Во главу угла поставлена задача по жесткому контролю за целевым и эффективным распределением средств.

«Руководители центральных и региональных подразделений ориентированы на недопущение хищений бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделении средств господдержки.



Главой Антикоррупционной службы поручено обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением гражданам причиненного ущерба», - говорится в сообщении.

В Антикоре просят обращаться в Call-центр по бесплатному номеру 1424, чат-бот @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы по следующим контактным номерам:

