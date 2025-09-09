В Астане 90 военнообязанных призваны на воинские сборы

Статьи
60
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В течение десяти дней на базе столичной бригады территориальной обороны 17 офицеров, 73 сержанта и рядовых запаса будут проходить интенсивную подготовку, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Программа включает занятия по тактической, огневой, строевой, медицинской и инженерной подготовке. Особое внимание уделяется слаженности действий в составе взводов и рот, выполнению задач в условиях чрезвычайных ситуаций, а также охране важных объектов инфраструктуры.

– Воинские сборы – это важный элемент системы национальной безопасности. Мы не только актуализируем знания и навыки военнообязанных, полученные ими во время службы, но и обучаем их действовать в соответствии с современными требованиями территориальной обороны, – отметил начальник департамента по делам обороны города Астаны полковник Фархат Курмангажинов.

Участники сборов – представители самых разных профессий: инженеры, водители, педагоги, предприниматели, госслужащие. Все они временно оставили свои рабочие места, чтобы пройти подготовку и внести вклад в укрепление обороноспособности страны.

Среди участников – сотрудник квазигосударственного сектора старший лейтенант запаса Бауыржан Таттимбеков. Для него это уже вторые сборы – впервые он участвовал в них в 2018 году на базе Военного института Сухопутных войск.

– Сборы – отличная возможность восстановить навыки и получить новые знания. Для меня это способ внести реальный вклад в безопасность страны. Мы должны быть готовы встать на ее защиту в любой момент, – поделился Б. Таттимбеков.

Сборы продлятся до 17 сентября. В соответствии с действующим законодательством, на период прохождения воинских сборов за военнообязанными сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.

 

#Казахстан #оборона

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Господдержка помогла фермерам
Как ИИ помогает педагогам
Мастер-класс мирового уровня
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Цифровизация становится новой национальной идеей
Первый звонок прозвучал не везде
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Наращивая промышленную мощь
Внимание каждому региону
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Караганде задержали подростка-дроппера за контрабанду наркотиков из Таиланда
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Завершения долгостроя добились в селе Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Агротуризм становится популярнее
Ответственность – их второе имя
Шахта закаляет характер
Законность, дисциплина и верность присяге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]