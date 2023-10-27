В Астане обсудили тему воспитания и обучения детей дошкольного возраста

Цель мероприятия - обсуждение актуальных вопросов воспитания детей дошкольного возраста в сфере дошкольного образования.

На конференции была организована дискуссионная площадка, на которой собрались представители стран ближнего и дальнего зарубежья, отечественных вузов и научно-практических центров, ведущие эксперты и педагоги-практики дошкольного образования, которые поделились своими взглядами на воспитание детей дошкольного возраста.

Как отметила в приветственной речи заместитель директора Президентского центра РК Ботагоз Каипова: «Самоценность дошкольного детства заключается в уникальности данного возрастного периода, когда формируются базис личностной культуры, первые представления, способы познания, опыт взаимодействия с природным и социальным окружением. В дальнейшем они будут развиваться, углубляться, но самое важное свершается в начале жизненного пути. Сегодня нами ведется комплексная работа по формированию и развитию у подрастающего поколения исторических знаний, уважения к нашей культуре и глубоких патриотических чувств. Особое внимание уделяется работе с детьми дошкольного возраста. Поэтому Президентский центр РК включил в свою образовательную программу специальный проект «Атамекен», основная его идея – это ознакомление детей младшего школьного возраста с культурой родного края, формирование системных знаний, воспитание любви к родине в семье и школе. В рамках этого проекта проводятся мероприятия различного формата, в которых ежегодно принимают участие около 1000 детей, родителей и педагогов».

«В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательной деятельности. Инновационный подход к подготовке учебных материалов нового поколения, изменение их функций и способов использования в образовательной практике являются одной из составляющих модернизации образования. «Детский сад «Қарлығаш» - один из передовых дошкольных организаций страны, где созданы благоприятные и комфортные условия для разностороннего развития детей. Одной из главных задач детского сада является обеспечение современного качества дошкольного образования при сохранении его фундаментальности и соответствии актуальным потребностям личности, общества и государства», - сказала заместитель руководителя Медицинского центра УДП РК Людмила Бюрабекова.

«Мы являемся свидетелями масштабных изменений и модернизации дошкольного воспитания и обучения. В настоящее время поменялся социальный заказ родителей. Если раннее охрана здоровья и присмотр за детьми для многих родителей рассматривались, как основные приоритеты, то сегодня все больше требований предъявляются к содержанию и условиям для развития ребенка. Это, в свою очередь, выдвигает новые требования к педагогу дошкольной организации, где на смену формальной принадлежности к профессии воспитателя приходит потребность в эффективном профессионально зрелом педагоге, готовом поменять парадигму традиционных ценностей на ценности развития ребенка. Для расширения возможности профессионального развития и личностного роста, а также в целях выработки единых требований министерством просвещения РК утвержден Профессиональный стандарт педагога, где определены профессиональные компетенции педагога дошкольного образования», - рассказала и.о. директора департамента дошкольного образования министерства просвещения РК Гульнар Искакова.

На пленарном заседании приняли участие Манара Адамова - директор Института раннего развития ребенка (Казахстан), Игорь Шиян - заместитель директора Научно-исследовательского института (Россия), Мануель Мартинез - доктор психологических наук (Испания), Мехмет Каутекин - доктор медицинских наук, клинический доцент кафедры психиатрии (США), Жураими Нурдин - cтарший преподаватель факультета образования и гуманитарных исследований Городского университета Малайзии (Малайзия), Ирина Грошева - начальник управления в Агентстве дошкольного образования Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан, Лариса Круглова - доктор педагогических наук (Россия).

В секционной работе конференции на темы: «Инклюзивное образование: теория и практика», «Раннее развитие детей», «Лучшие практики дошкольного образования» приняли участие представители управлений образования областей, гг. Астаны, Алматы и Шымкента, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Международного университета «Астана», Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», Института профессионального развития по городу Астана, Института раннего развития детей, Методического центра акимата г. Астаны, Национальной академии учителя онлайн, детского фонда ООН и другие.

В рамках конференции пройдет комплексная выставка инновационных разработок, технологий и методик в сфере дошкольного образования, будут представлены специализированные издания, наглядные пособия, учебные и методические материалы, деловая, развивающая и познавательная литература, оснащение для образовательных организаций и др. («Shyqylakitap» и «Арман – ПВ», цифровой образовательный ресурс «Ibars – Kids», национальные игры «Бестемше» и т.д.).

Участники практики дошкольных организаций по итогам конференции отметили важность темы и высокую организованность мероприятия, также выразили желание к научному сотрудничеству и продолжению подобных встреч.

Электронный сборник II Международной научно-практической конференции будет размещен на официальном сайте детского сада «Карлығаш».