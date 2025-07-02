В столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия кассационного суда c участием председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева и помощника Президента РК по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Верховный суд РК

В мероприятии также приняли участие председатели судебных коллегий Верховного суда Нурсерик Шарипов, Назгуль Рахметуллина и Аслан Тукиев, а также руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров.

А.Мергалиев отметил, что на IX съезде судей Глава государства особо подчеркнул важность судебной реформы, направленную на расширение доступности правосудия, создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса, а также реализацию принципов справедливости и верховенства закона.

Ключевым элементом этой реформы стало внедрение кассационных судов.

По словам председателя Верховного суда, открытие кассационной инстанции знаменует собой новый этап в развитии судебной системы и свидетельствует о стремлении государства обеспечить высокие стандарты правосудия.

Судейскому корпусу были представлены вновь назначенные указом Президента председатели кассационных судов: по гражданским делам – Аскар Смайлов, по уголовным – Акан Жумагулов, по административным – Берик Нажмиденов.

Председатель Верховного суда выразил уверенность, что кассационные суды станут эффективным звеном в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа «Закон и порядок» в стране.