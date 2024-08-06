В Астане при поддержке ФИДЕ прошла выставка Стева Бонхаге

Стев Бонхаге, родившийся в 1985 году в Восточной Германии, но большую часть жизни проживший в Швеции, с 17 лет серьезно увлекся фотоделом. Во время пандемии вспомнил детское увлечение шахматами и не только стал много играть, но и тесно сотрудничать с Международной шахматной федерацией, благодаря чему побывал на крупнейших шахматных мировых форумах, в том числе на памятном матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем из Китая в Астане в 2023 году.

Сейчас Стев работает по линии социальных программ, таких как «Шахматы в трущобах» и «Дар шахмат», и продолжает освещать важнейшие шахматные события. Его экс­позиция в Астане состояла из 24 изображений. Фотографии ранее вошли в фотоальбом, вышедший в свет 10 февраля 2024 года при поддержке ФИДЕ и демонстрирующий увлекательный и красочный мир, который скрывается за черно-белыми клетками шахматной доски.

Управляющий директор ФИДЕ Дана Рейзниеце-Озола рассказала, что фотографии, представленные на выставке, путешествовали по всему миру, прежде чем попали в Астану.

– Этим проектом мы хотим показать всю многогранность шахматной игры. Это не только профессиональные шахматы, но и социальные инициативы – турниры в лагерях беженцев, детские, образовательные... Они дают надежду, перспективу, – отметила она.