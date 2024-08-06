В Астане при поддержке ФИДЕ прошла выставка Стева Бонхаге

Статьи
99
Дмитрий Норкин

В эти дни главный город Казахстана стал не только столицей мировых шахмат, но и местом проведения фотовыс­тавки, посвященной этой игре.

фото организаторов мероприятия

Стев Бонхаге, родившийся в 1985 году в Восточной Германии, но большую часть жизни проживший в Швеции, с 17 лет серьезно увлекся фотоделом. Во время пандемии вспомнил детское увлечение шахматами и не только стал много играть, но и тесно сотрудничать с Международной шахматной федерацией, благодаря чему побывал на крупнейших шахматных мировых форумах, в том числе на памятном матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем из Китая в Астане в 2023 году.

Сейчас Стев работает по линии социальных программ, таких как «Шахматы в трущобах» и «Дар шахмат», и продолжает освещать важнейшие шахматные события. Его экс­позиция в Астане состояла из 24 изображений. Фотографии ранее вошли в фотоальбом, вышедший в свет 10 февраля 2024 года при поддержке ФИДЕ и демонстрирующий увлекательный и красочный мир, который скрывается за черно-белыми клетками шахматной доски.

Управляющий директор ФИДЕ Дана Рейзниеце-Озола рассказала, что фотографии, представленные на выставке, путешествовали по всему миру, прежде чем попали в Астану.

– Этим проектом мы хотим показать всю многогранность шахматной игры. Это не только профессиональные шахматы, но и социальные инициативы – турниры в лагерях беженцев, детские, образовательные... Они дают надежду, перспективу, – отметила она.

#Астана #выставка #Стев Бонхаге

Популярное

Все
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Заводчане в трех поколениях
Национальные виды спорта становятся все более популярными
В столице строятся студенческие общежития
Мурал посвятили машиностроителям
В лидеры первенства вышли «Актобе» и «Кайрат»
В Астане при поддержке ФИДЕ прошла выставка Стева Бонхаге
Политика дружбы и добрососедства
Слово и дело
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
Гиды в Алматы заговорят на китайском
Едут с юга на север
Подготовка ко Дню знаний
Они тоже часть планеты
ЭЦП без флешек и «белые» хакеры
Чтобы не случилось трагедии
Завершился капитальный ремонт оросительного канала
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Боксер Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады - 2024
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
Президент принял Асламбека Мергалиева
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Этот ролик обжег сердца
Ержан Ертаев возглавил комитет в Министерстве энергетики
Возгорание газовой серы тушили в Шымкенте
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Они тоже часть планеты
Слово и дело
Мурал посвятили машиностроителям
Казахстанские дзюдоисты во главе с Елдосом Сметовым вернули…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]