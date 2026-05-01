В Астане прошел массовый флешмоб с государственным флагом

В преддверии Дня единства народа Казахстана в столице прошел масштабный патриотический флешмоб, участники которого развернули Государственный флаг Республики Казахстан.

Акция объединила около 300 участников. В числе участников - активисты молодежного крыла «Жастар Рухы», представители Ассамблея народа Казахстана, а также студенты столичных вузов. Основной целью мероприятия стало укрепление патриотизма, уважения к государственным символам и демонстрация общественного единства.

«Подобные акции направлены на формирование гражданской идентичности, развитие патриотических ценностей и вовлечение молодежи в общественную жизнь. Участие в таких мероприятиях способствует укреплению единства и уважения к государственным символам. Особое внимание уделяется работе с молодежью и поддержке общественных инициатив», - сообщили в Акимате столицы.

Участники выстроились в координированные ряды и синхронно развернули флаг, символизируя сплоченность и дружбу народа страны.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия в столице проходят на регулярной основе и направлены на укрепление гражданской идентичности и вовлечение молодежи в общественную жизнь.