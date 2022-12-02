В Астане прошло заседание круглого стола, посвященного эволюции института президентства в Казахстане

В своей инаугурационной речи 26 ноября т.г. глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил: «Наш народ в самые сложные времена отстаивал свою свободу. В упорной борьбе за свободу Казахстан обрел свою независимость. Мы должны дать справедливую оценку историческим личностям, внесшим огромный вклад в создание и укрепление нашего суверенного государства. Только время и история позволят дать оценку успехам и просчетам. Время – самый справедливый судья, история – мерило истины. Если мы хотим стать справедливым государством, мы должны объективно оценивать прошлое и извлекать из него уроки. Этого правила должно придерживаться устремленное в будущее государство».

Напомним, что День первого президента начали отмечать с 2012 года. Основанием для выбора даты праздника послужили состоявшиеся 1 декабря 1991 года всенародные выборы, в результате которых Н.А.Назарбаев был избран на пост президента Казахской ССР. Тем самым в Казахстане были заложены традиции института президентства, сыгравшего ключевую роль в укреплении государственности и суверенитета Республики Казахстан, а также дальнейшем результативном развитии нашей страны. Следует отметить, что в последующие десятилетия Независимости институт президентства выступал инициатором модернизации в экономике, политике и обществе. Он являлся проводником преобразований и прогрессивных реформ.

В ходе круглого стола выступили государственный и военный деятель Республики Казахстан, Қазақстан Республикасының Халық Қаһарманы Ертаев Б.Е., вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Шаукенова З.К., директор Института прикладных этнополитических исследований, кандидат политических наук Калиев Т.Б., директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Амребаев А.М., руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Ахметжаров С.Б., члены Национального курултая при президенте Республики Казахстан Ашимбаев Д.Р. и Шибутов М.М., заместитель заведующего секретариата Сената Парламента Республики Казахстан Тулиндинова Ж.К., заместитель председателя правления АО «Университет КазГЮУ имени М. Нарикбаева» Карбозова А.Б., директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Чеботарев А.Е., заведующая кафедрой политологии факультета журналистики и политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва Габдулина Б.А., руководитель отдела политического анализа Института общественной политики партии «AMANAT» Базаров Д.Е..

На мероприятии в онлайн и оффлайн формате приняли участие более 300 представителей государственных органов, научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподовательского состава, докторанты, магистранты, студенты высших учебных заведений и педагоги-историки школ и колледжей страны.

«В этом году глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с крупной конституционной реформой, имеющей своей целью строительство Нового Справедливого Казахстана. Старт конституционной реформе был дан с принятием поправок в Основной закон Казахстана на общенародном референдуме. Предстоящие преобразования направлены на децентрализацию власти и переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и эффективным гос. аппаратом. Cуперпрезидентская республика, сформировавшаяся в соответствии с Конституцией 1995 года, несомненно, сыграла свою роль в становлении и развитии независимого Казахстана. Но сегодня по мере укрепления демократических институтов и повышения политической культуры закономерно назрел вопрос адаптации политической системы к современным реалиям. Конституционная реформа затрагивает сам институт президентства. Поправка по установлению однократного 7-летнего срока пребывания на должности президента согласуется с принятыми конституционными поправками о необходимости партийной нейтральности президента республики на период осуществления им своих полномочий. Произведенные изменения президентских полномочий демонстрируют поиск оптимальной модели института президентства, которая наилучшим образом отвечала бы стратегии построения Нового Справедливого Казахстана», - отметил в своем выступлении директор библиотеки первого президента РК Б.Темирболат.

Своим мнением поделился государственный и военный деятель Республики Казахстан, Қазақстан Республикасының Халық Қаһарманы Бахытжан Ертаев: «День первого президента в Казахстане стали отмечать с 2012 года. Основанием для выбора этой даты послужили состоявшиеся 1 декабря 1991 года всенародные выборы, в результате которых Н.А.Назарбаев был избран на пост президента Казахской ССР. Тем самым были заложены традиции института президентства, сыгравшего ключевую роль в укреплении государственности и суверенитета нашей страны. В последующие десятилетия институт президентства в Республике Казахстан выступал инициатором модернизации в политике и экономике и обществе, являясь своеобразным проводником преобразований и реформ, которые преобразовали молодой Казахстан в крепкое государство. Вместе с тем меняются время, формация, условия развития, в обществе назревают новые запросы. Казахстан продолжает эволюционировать и совершенствовать систему государственного управления. В этом году глава государства К.К.Токаев выступил с масштабной конституционной реформой. Она привела к обновлению институциональных основ государственности в рамках строительства Справедливого Казахстана».

«Обращаясь к истории мы отвечаем на вопрос, что же послужило причиной введения института президентства. Бурная демократизация и потеря руководством страны управляемости привела к децентрализации и к распаду систем управления и всех существующих органов власти. Прежняя система советской власти, основанная на Совете народных депутатов и исполкомах, оказалась неработоспособной, а власть, закрепленная за Коммунистической партией, стала разрушаться, теряя авторитет. В итоге возник вакуум, который мог перерасти в хаос. Уже тогда, осенью 1989 года возник пост председателя Верховного совета – пост, представляющий собой первый аналог будущего президентства. В начале 1990 года стало ясно, что такая должность не обеспечит всех процессов, необходимых в нашей республике и уже весной был принят закон о президенте. Тогда избрание проходило на сессии Верховного совета, где Нурсултан Назарбаев получил абсолютное большинство голосов. В начале 90-х годов прошлого века шла попытка совместить советскую партийную власть и новую президентскую. В итоге, после принятия декларации о государственном суверенитете была проведена конституционная реформа, по которой президент стал обладать высшей распорядительно-исполнительной властью, подчинил Совет министров, а молодой еще аппарат президента практически «съел» мощный старый аппарат Совета министров. Это позволило в первые годы создать стабильность власти. Далее стал вопрос о проведении прямых президентских выборов, что и было сделано 1 декабря 1991 года», - сказал член Национального курултая при президенте Республики Казахстан Данияр Ашимбаев.

«Президентсткие выборы в любом государстве являются особым событием к которому приковано внимание широких кругов общественности. Поэтому выборы представляют собой отражение всех политических трендов того или иного периода. За всю истрию независимого Казахстана в стране прошло 7 избирательных кампаний. В 1991 году президентсткие выборы стали частью процесса обретения нашей страной независимости и суверенитета, эти выборы стали неким импульсом для развития дальнейшей политической повестки на долгосрочный период. На примере избирательных кампаний в разные годы тридцатилетнего периода мы видим эволюцию института президентства. Выборы этого года прошли в рамках новых мощных конституционных реформ, провозглашенных главой государства К.К.Токаевым. Сократилась президентская протекция в структуре государственного управления, теперь президент может избираться лишь на один семилетний срок. Следует отметить, что избирательная кампания 2022 года прошла под флагом конкуренции идей и ценностей, каждый кандидат внес своию определенную повестку. Сегодня мы стоим на новом этапе политического развития нашей республики. В предвыборной программе главы государства указаны не только новые политические реформы, но и размещен большой пласт экономических преобразований», - рассказал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

Во время дискуссий прозвучало мнение общественного деятеля, члена Национального курултая при президенте Республики Казахстан Марата Шибутова.

«Сейчас для института президентства наступает новый этап. Меняются формальные полномочия, объем функций, которые выполняет президент, меняются его взаимоотношения с другими ветвями власти. На это влияет в том числе и среда, которая предъявляет требования к Президенту и которым он должен соответствовать. Надо понимать, что в постсоветских странах в условиях экономического, энергетического и военного кризиса, институт президентства становится очень востребованным, становится стержневым. Мы постоянно должны анализировать институт президентства не как что-то статичное, а нечто эволюционное, которое подставивается и под внутреннюю, и под внешнюю среду. Но надо учитывать, что объем формальных полномочий не всегда соответствует объему реальных», - поделился он.