С начала года столичные правоохранители направили на блокировку 1217 фейковых объявлений и противоправных интернет-ресурсов. Полицейские задержали и привлекли к ответственности 326 лиц и 5 групп, причастных к мошенничеству. Выявлено и изьято 10 «Sim-box» устройств, ликвидированы 2 мошеннических колл-центра.

Департамент полиции Астаны напоминает: если вам звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и говорят о подозрительных операциях — прекратите разговор и проверьте информацию через официальные номера. Никому не сообщайте код, поступивший с номера 1414. Не делайте предоплату за товары в социальных сетях и не переходите по сомнительным ссылкам. Если в Whatsapp от имени вашего знакомого просят деньги — не переводите, пока лично не проверите информацию.