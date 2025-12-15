В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра

Мошенничество
116

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
Полицейские Астаны обратились к гражданам с просьбой быть бдительными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

С начала года столичные правоохранители направили на блокировку 1217 фейковых объявлений и противоправных интернет-ресурсов. Полицейские задержали и привлекли к ответственности 326 лиц и 5 групп, причастных к мошенничеству. Выявлено и изьято 10 «Sim-box» устройств, ликвидированы 2 мошеннических колл-центра.

Департамент полиции Астаны напоминает: если вам звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и говорят о подозрительных операциях — прекратите разговор и проверьте информацию через официальные номера. Никому не сообщайте код, поступивший с номера 1414. Не делайте предоплату за товары в социальных сетях и не переходите по сомнительным ссылкам. Если в Whatsapp от имени вашего знакомого просят деньги — не переводите, пока лично не проверите информацию.

#Астана #полиция #мошенники

