В Астане состоялись мероприятия в честь 125-летия Каныша Сатпаева

фото Игоря Бургандинова

Представители научно-академического сообщества, государственные и общественные деятели, преподаватели и студенты почтили память выдающегося казахстанского ученого и основателя Национальной академии наук возложением цветов к его памятнику. Обращаясь к собравшимся, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул особую важность выступления Главы государства на заседании Национального совета по науке и технологиям.

– Президентом был дан ряд четких поручений, над которыми нам всем предстоит серьезно поработать. Отрадно, что известные исследователи с мировым именем из Японии, Китая, США, России, Франции и других стран охотно делятся знаниями и опытом с нашими учеными. Нужно продолжать плодотворное сотрудничество и в целом повышать статус науки и ученого, – сказал министр.

В рамках юбилейных мероприя­тий в честь первого президента Академии наук Каныша Сатпаева в университете был торжественно открыт барельеф. Теперь он украшает здание главного корпуса национального вуза, расположенного на улице, которая тоже носит имя ученого. Автор барельефа – старший преподаватель кафедры архитектуры ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, член Союза художников, член Академии художеств РК, скульптор Талгат Анарбеков.

– Я тщательно выбирал портрет Каныша Сатпаева и остановился на этом варианте. Старался добиться максимального сходства с оригиналом. Рельеф изготовлен скульп­турным пластелином, работал над ним около месяца, – рассказал Талгат Анарбеков.

Продолжила цикл мероприятий международная научно-прак­тическая конференция «Қаныш Сәтбаев – ұлт мақтанышы», в которой приняли участие представители научной общественности страны, руководители Национальной академии наук РК, государственные деятели. Во время конференции было зачитано поздравительное слово Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором отмечалось, что «Каныш Сатпаев – великая личность, занимающая особое место в истории Казахстана, и долг поколения – всесторонне прославлять богатое наследие академика».

– Как отметил Глава государства, патриотизм, беззаветное служение своему народу и вся жизнь Каныша Сатпаева являются немеркнущим примером для молодых. Мы в стенах нашего университета взращиваем в нашей молодежи высокие ценности науки, просвещения и гуманизма, – подчеркнул в своем выступлении ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

Также на конференции выступили президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев, председатель Совета молодых ученых при Национальной академии наук РК Максат Жабагин и другие. Участники мероприятия обсудили воп­росы популяризации наследия Каныша Сатпаева и задачи, поставленные Главой государства на заседании Национального совета по науке и технологиям.

– Академик Каныш Сатпаев – личность, которая заняла особое место в истории благодаря научному и духовному наследию, представляющему общечеловеческую важность. Это человек планетарного масштаба, сформировавшийся в рамках одной нации и достигший высот в масш­табах всего человечества. Каныш Сатпаев не только выдающийся ученый и эрудит, но и главный организатор казахской науки, что является его бесценным вкладом в историю нашей страны. Огромен вклад Каныша Сатпаева в процветание отечественной экономики, производства, науки, культуры, духовности. Его наследие, его труд на благо будущего казахского народа достойны того, чтобы об этом написали множество книг, – отметил депутат Сената Парламента РК, председатель Попечительского совета ОФ «Международный фонд К. И. Сатпаева» Алтынбек Нухулы.

В этот день открылась и выставка «Планетарлық деңгейдегі тұлға», где можно было ознакомиться с эксклюзивными экспонатами, привезенными специально с малой родины выдающегося ученого. Личные вещи академика представил Баянаульский мемориальный музей им. Каныша Сатпаева.

Член Союза художников Казахстана Алмас Сыргабаев впервые в стенах ЕНУ презентовал цикл из 20 портретов, посвященных памяти Каныша Имантаевича, а научная библиотека вуза подготовила книжную выставку о творчестве ученого.