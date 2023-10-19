Чемпионат РК по конькобежному спорту стартовал в Астане

Фото: пресс-служба МТС РК

В столичном ледовом дворце Алау стартовал чемпионат РК по конькобежному спорту на индивидуальных дистанциях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТС РК.

Победители и призеры получат возможность участвовать на этапах Кубка мира среди взрослых и юниоров, а также на предстоящих зимних юношеских Олимпийских игр.

В чемпионате принимают участие 183 спортсмена из семи областей страны: Абайская, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская, СКО и ВКО и двух городов республиканского значения – Астаны и Алматы.

Отметим, что всего на зимних Олимпийских Играх разыгрывается 114 комплектов наград. В видах, входящих в Национальную Федерацию конькобежцев – это шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт, приходится 28 комплектов медалей.

В церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

«Коньковые дисциплины являются одними из приоритетных зимних видов спорта. Наше министерство активно занимается организацией учебно-тренировочных сборов, обеспечением участия казахстанских спортсменов на международных стартах, а также организацией и проведением в Казахстане международных и республиканских соревнований. Желаю нашим спортсменам ярких побед», – сказал глава минтуризма и спорта РК.