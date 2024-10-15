В Астане завершилось первенство Азии по настольному теннису

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Мы впервые принимали турнир такого уровня по этому виду спорта, который стремительно развивается у нас в последние годы. Статус данного мероприя­тия подчеркивает и посещение Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым финальных поединков в индивидуальном и командном зачетах.

Турнир в Астане собрал 210 спортсменов из 26 стран, среди них – победители и призеры первенств планеты, континента и Олимпийских игр. Они в течение недели разыгрывали медали в одиночных, командных, парных и смешанных разрядах среди мужчин и женщин. Все дни чемпионата стали настоящим праздником настольного тенниса, и, по мнению президента ATTU (Азиатский союз настольного тенниса) Халила Аль-Моханнади, континентальное первенство было проведено на высочайшем уровне.

Победительницей в женском одиночном разряде стала Ким Кум Ен из КНДР, а «золото» в парном разряде завоевали японские теннисистки Сатсуки Одо и Сакура Йокои. В мужском одиночном разряде чемпионский титул достался Томоказу Харимото из Японии, а в мужском парном разряде победили южнокорейские теннисисты Ан Джэхён и Лим Чонхун. В смешанном разряде успех отпраздновали спортсмены из Китая Лин Шидун и Мэн Куай.

Не менее важным событием стало проведение в Астане Генеральной ассамблеи Азиатского союза настольного тенниса, где на пост президента организации был переизбран Халил Аль-Моханнади из Катара. Глава Казах­станской федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин был также переизбран на пост вице-президента ATTU по Цент­ральной Азии.

Участники Генеральной ассамблеи отметили прогресс в развитии настольного тенниса в Казахстане в последние годы, включая высокую организацию международных турниров и расширение инфраструктуры по всей стране. Помимо организационных достижений, внимание участников привлекли и успехи наших спортсменов, где отдельно были отмечены выступление Кирилла Герасименко на Олимпийских играх в Париже-2024 и победа Алана Курмангалиева на молодежном чемпионате мира в миксте.