Благотворительность обернулась обманом в Астане

Закон и Порядок
89

Жительница Астаны придумала историю о больном сыне

Фото: Polisia.kz

В Астане полицейские привлекли к ответственности 31-летнюю женщину, которая ради личной выгоды сыграла на чувствах своих коллег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Находясь в декретном отпуске, женщина позвонила своему руководителю, сообщив о якобы произошедшей трагедии — по ее словам, ее ребенок выпал из окна и находится в реанимации. Коллеги, проявив сочувствие, собрались, чтобы помочь и перевели деньги “на лечение”. Обман вскрылся, когда один из сотрудников позвонил ее супругу. Мужчина опроверг информацию и сказал, что с ребенком все в порядке. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, включая расходы на выезд на отдых в Турцию. Потерпевшие, осознав масштаб обмана, обратились в полицию.

Правоохранители оперативно провели проверку и привлекли женщину к уголовной ответственности по факту мошенничества. Полиция напоминает: злоупотребление доверием и манипуляции чужим состраданием — преступление. Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность, проверять информацию и не поддаваться на эмоциональные провокации — даже если они исходят от знакомых.

 

#полиция #обман #коллега

Популярное

Все
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Конфликт на границе Афганистана и Пакистана нарастает
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
MTV уходит из Европы
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
Исторический монастырь XVII века сгорел в Италии
МВД не поддержало идею Минздрава по лечению алкоголизма
Нуржан Кельбуганов возглавил комитет в Минтранспорта
Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее
Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария – Казахстан»
В СКО начали бетонировать дамбы
Павлодарцев оштрафовали за катание на сноуборде по городу
Финпирамида S-Group выманила у жителей Кокшетау около 140 млн тенге
Дождь, снег и ветер несёт в Казахстан северный антициклон
38 работодателей в ЗКО оштрафованы за долги по зарплате
29 приоритетных для развития видов спорта определили в Астане
Более 200 тонн продукции из ВКО раскупили астанчане на ярмарке
Участок для строительства ТЦ в Астане вернули в госфонд
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Обещавшая помощь в получении ипотеки экс-сотрудница банка з…
Телефон в буханке хлеба пытались пронести в колонию Кызылор…
Программу оцифровки вещественных доказательств внедряют в А…
В Усть-Каменогорске задержали серийного мошенника

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]