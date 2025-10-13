Фото: Polisia.kz

В Астане полицейские привлекли к ответственности 31-летнюю женщину, которая ради личной выгоды сыграла на чувствах своих коллег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Находясь в декретном отпуске, женщина позвонила своему руководителю, сообщив о якобы произошедшей трагедии — по ее словам, ее ребенок выпал из окна и находится в реанимации. Коллеги, проявив сочувствие, собрались, чтобы помочь и перевели деньги “на лечение”. Обман вскрылся, когда один из сотрудников позвонил ее супругу. Мужчина опроверг информацию и сказал, что с ребенком все в порядке. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, включая расходы на выезд на отдых в Турцию. Потерпевшие, осознав масштаб обмана, обратились в полицию.

Правоохранители оперативно провели проверку и привлекли женщину к уголовной ответственности по факту мошенничества. Полиция напоминает: злоупотребление доверием и манипуляции чужим состраданием — преступление. Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность, проверять информацию и не поддаваться на эмоциональные провокации — даже если они исходят от знакомых.



