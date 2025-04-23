Жители села Коктогай Индерского района обеспокоены появлением в их дворах ядовитых пауков, которые представляют опасность для людей и скота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ақ Жайық

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Местный предприниматель, который в прошлом году работал в сфере растениеводства, отказался от этого вида деятельности из‑за опасности укусов этих насекомых.

«По данным областного управления сельского хозяйства, на территории Атырауской области число каракуртов за последние три года резко увеличилось. В июне и июле прошлого года в песчаных районах области (Исатайский, Индерский и Курмангазин­ский районы) 485 верблюдов были предположительно укушены каракуртами (диагноз ставился по анамнезу и внешним клиническим признакам). В результате 90 верблюдов погибли. 306 животных выздоровели после симптоматического лечения, и ещё 89 до сих пор получают терапию», - пишет Ақ Жайық.

Общий ущерб владельцев скота составил 65 211,2 тыс. тенге.

Государственный бюджет покрывает лишь профилактику особо опасных заболеваний, диагностику и компенсации за павший скот. Тем временем зафиксированы первые пострадавшие среди людей — несколько человек уже получили медицинскую помощь.

Одним из наиболее опасных представителей фауны является каракурт — ядовитый паук, известный как «черная вдова». Взрослая самка достигает 10–20 мм, молодые особи — 4–7 мм, с красными пятнами. Яд каракурта — сильный нейротоксин, способный вызывать тяжелые отравления и, в редких случаях, приводить к летальному исходу.