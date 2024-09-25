В «Қазақконцерте» объявили об открытии нового сезона

В этом сезоне зрителей ожидают уникальные мероприятия, включая международный вокальный конкурс имени Розы Баглановой и вдохновляющие выступления творческих коллективов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой объявила о торжественном открытии 64-го концертного сезона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

В программе открытия — концерт Казахского государственного симфонического оркестра в честь 100-летия Сыдыка Мухамеджанова, концерт Центра национального искусства «Халық қазынасы» под названием «Біздің жәрмеңке», сольный концерт ансамбля «GULDER» и мюзикл Государственного театра «Astana Musical» «Достар серті».

28 сентября в 19:00 состоится Гала-концерт Международного вокального конкурса имени Розы Баглановой, посвященный популяризации наследия народной артистки Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы, легендарной певицы Розы Баглановой, возрождение и развитие лучших традиций национальной и мировой культуры и искусства, а также на выявление и поддержку талантливых молодых вокалистов. Вокалисты из Казахстана и зарубежья продемонстрируют свое мастерство в потрясающих выступлениях, наполняя вечер яркими эмоциями и великолепными голосами.

В концерте примут участие заслуженные деятели Казахстана Елмұра Жаңаберген, Клара Төленбаева, Нұрболат Арзамас, ҚР Мәдениет саласының үздігі Перизат Турарова, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Асқар Мұқият, лауреаты международных конкурсов Ербол Тажибаев, Гулнар Кошенова, Асылхан Шалқаров, Қуандық Шалқарұлы, Ахмет Сұлтан, Біржан Айтахметов, а также группа «Saz&Soul», фольклорный ансамбль «Астана сазы», артисты государственного театра «Astana Musical».

В составе жюри конкурса — народный артист Казахстана и Кыргызстана Алтынбек Қоразбаев, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, народный артист Узбекистана Мансур Ташматов, а также заслуженные артисты Казахстана Нурлан Абдуллин, Жанна Орынбасарова, Жаннат Бактай и лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев.

29 сентября в 18:00 планируется концерт казахского государственного симфонического оркестра, посвященный 100-летию Сыдыка Мухамеджанова. На вечере симфонической музыки выступят Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов и Салтанат Ахметова, а дирижировать будут заслуженные деятели Республики Казахстан Бахытжан Мусаходжаева и Ерболат Ахмедьяров.

2 октября в 19:30 состоится «БІЗДІҢ ЖӘРМЕҢКЕ» – праздник национального искусства.

Центр национального искусства «Халық қазынасы» представляет проект, посвященный популяризации казахской национальной культуры и возрождению исторических ярмарок искусства, таких как Кояндинская, Каркаралинская, Кокжар и других.

Мероприятие будет включать шоу-концерт с традиционным искусством и национальными играми, представленными в полном живом исполнении.

6 октября в 18:00 состоится сольный концерт легендарного ансамбля «GULDER». Ансамбль «GULDER» — один из самых известных и выдающихся эстрадно-танцевальных коллективов Казахстана, объединяющий «G» бэнд, балетную труппу и эстрадных солистов.

Концерт пройдет с участием звезд Қазақконцерта, лауреатов республиканских и международных конкурсов: Салтанат Мендыгалиевой, Дидар Абдухалық и победителя международного фестиваля «Славянский базар-2019» Адильхана Макина.

Стоит отметить, что весной 2023 года состоялась презентация обновленного состава ансамбля «GULDER». Художественным руководителем ансамбля является Абзал Осимбаев, а главным балетмейстером — Анвара Садыкова.

16 октября в 19:30 пройдет мюзикл Государственного театра «Astana Musical» «Достар серті».

Сюжет мюзикла «Достар серті» («Клятва друзей») – захватывающая история крепкой дружбы четырех молодых парней, приехавших из разных городов страны поступать в консерваторию. Вместе с героями зрители совершат музыкальное путешествие в 1960-70-е годы.

В мюзикле прозвучат новые композиции и «золотые хиты» ХХ столетия: композиции Ш. Калдаякова, Е.Хасангалиева, ВИА «Дос-Мукасан», а также шедевры из репертуара «The Beatles».

Автор либретто – заслуженный деятель Казахстана Бақыт Қайырбеков, драматург – Әннас Бағдат. Композитором является известный дирижер, заслуженный деятель Казахстана Артур Оренбургский. Режиссер мюзикла – художественный руководитель театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин.