В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, недалеко от азербайджанского города Аджикабул сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото из открытых источников

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 29 км северо-западнее от города Аджикабул. Его население составляет 23,1 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18 км.

Населенный пункт Кюрдамир оказался ближе всего к эпицентру землетрясения, проживают там 19 тыс. человек. Он располагается в 14 км от очага.

В Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана подтвердили факт землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в 20:38 (22:38 по времени Астаны).

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

28 августа землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья Индонезии. Эпицентр сейсмособытия находился в 203 км к северу от города Матарам с населением около 318 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 516 км.