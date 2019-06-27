В баттле победил сильнейший

Лия Уалихан

В баттлах один на один встретились 16 лучших танцоров Казахстана, которых в профессиональных кругах называют би-бои. Танцоры съехались в Нур-Султан со всей страны, ведь на кону – поездка на Red Bull BC One World Final, который пройдет 9 ноября в Индии.

В отборочном этапе у каждого участника были всего один выход и две попытки, чтобы продемонстрировать свои навыки, лучшие трюки и обойти соперника по сцене. Судил чемпионат мировая звезда брейк-данса, обладатель 100 титулов в различных танцевальных соревнованиях – би-бой из США Roxrite.

В финал вышли два би-боя: Killa Kolya и Serzh, который стал настоящим открытием сезона. Три круга и горячая борьба определили победителя: им уже в восьмой раз стал Killa Kolya (Николай Черников), 32-летний танцор из Нур-Султана.

– Когда баттл закончился, я просто понял, что да, я вновь сделал это. Такой исход и ожидал. Для меня участие в соревновании означает еще одну возможность испытать свои силы на мировом финале. Я там уже бывал и хочется попасть снова. Мне предстоит пройти еще один отборочный тур – Last Chance Cypher в Индии, – поделился впечатлениями Killa Kolya.

Red Bull BC One Cypher Kazakhstan проходит ежегодно, и победитель этого соревнования отправляется на мировой финал представлять нашу страну. Red Bull BC One – крупнейшее в мире состязание один на один для танцоров брейк-данса (би-боев и би-гелз), которое впервые стартовало в 2004 году в Швейцарии. С тех пор ежегодно тысячи танцоров соревнуются, чтобы стать одним из 16 финалистов. В 2019 году отборочные турниры пройдут в 35 странах, а мировой финал состоится 9 октября в Мумбаи.

