В белом плену

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Флора Левина, область Абай

Для жителей села Поллог Бородулихинского района новый год начался с проблем: дома напрочь замело…

Накануне сельчане по мере возможности чис­тили снег каждый день, однако в ночь со 2 на 3 января «битву» со снегом проиграли: село замело практически полностью.

«…Даже на работу не могли выехать. Дорог совсем нет... Пройти по сугробам нереально, разве что на лыжах. Приходится топить снег, потому что и к колодцам пробиться невозможно, все кругом замело, снег мокрый, тяжелый», – жалуются жители села.

Впрочем, это не единственная проблема сельчан. Их также беспокоит отсутствие элементарных благ цивилизации.

«В городе снег хоть для галочки чистят, а у нас вообще не чистили, уже вторая неделя пошла. В магазин доставки после праздника не было. Сотовой связи нет, часто происходят отключения света. Про уличное освещение вообще речи нет», – пишут сельчане в соцсетях.

В акимате Бородулихинского района прокомментировали ситуацию, отметив, что решить проблему мешают погодные условия.

«Очистка снега в селе Поллог проводилась с предоставлением техники КХ «Роща» – двумя тракторами К-700. В селе проживают 54 семьи, в каждом дворе имеется индивидуальный колодец с питьевой водой. Есть магазин, где продаются необходимые продукты питания. Дорогу прочистили через село на протяжении двух километров. Не дошли до людей, которые обращались по улице Хуторной, так как усилился мороз, солярка стала замерзать. Завтра продолжим.

Большое количество осадков уплотнило снег. Основная трасса проходит через село. К дому № 50, прилегающему к трассе, недочистили 20 метров – К-700 сломался. Неполадки по электроэнергии устранила бригада из Ново-Шульбы по заявке жителей», – сообщили представители акимата в соцсетях.

В акимате заверили, что работа по очистке снега продолжится.

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