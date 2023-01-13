Посвящается водителям-самоубийцам, в том числе прекрасным дамам, оказавшим сопротивление инспекторам дорожного движения, которые попытались спасти им жизнь, перекрыв в буранный день междугороднюю трассу.
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
По ту сторону сказки
Он из команды мечты
Косули рискнули
Алкогольное «подполье»
С детства Дарье Мороз очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала
Хлеб везти не согласны!
От первенства страны до Универсиады
Домашняя победа
Машины в законе
Красота вокруг нас
В новом формате
В белом плену
На двух берегах
Испугайте кабана!
Стереотипам вопреки
В морозы остались без газа
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Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
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Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Токаеву доложили о ходе выполнения его поручения по ликвидации финансовых пирамид
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Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Головкину предложили самый прибыльный бой в 2023 году
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Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
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После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
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Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
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Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
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Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана