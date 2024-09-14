Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда

В первый день соревнования по құсбегілік завершились ближе к вечеру, вызвав особый интерес не только у иностранной, но даже и у отечественной публики. Не менее захватывающим оказался и финал. Посмотреть на состязания пришли депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов, глава республиканской Федерации по құсбегілік Берик Уали, а также гости из Катара, наблюдающие за играми с первого дня.

Побороться за звание лучших из лучших в категории «Охота с беркутом» вышли 12 участников из 18. Это трое казахстанских беркутчи: Ерзат Байкадамов, Серикбек Кунтуган, Арман Кушкаров. Столько же финалистов было от Кыргызстана: Акылбек Карыпбеков, Чыныбай Уркалиев и Салават Айбек­улы. В борьбе за пальму первенства им противостояли россияне Андрей Семизаров и Ирина Попова, а также Женисбек Серик (Монголия), Бато Мик­лос (Венгрия), Алан Хамсон (Канада) и Энрик Фрикса Мас (Испания).

– Соревнования по құсбегілік, проводимые в рамках 5-х Всемирных игр кочевников, проходят на высшем уровне. Как я уже отмечал ранее, в состязаниях участвуют 42 спортсмена из 10 стран мира, что, безусловно, положительно сказывается на престиже искусства охоты с ловчими. Продемонстрировать свое мастерство приехали представители Канады, России, Венгрии, Грузии, Монголии, Турции и других стран. Такого раньше не было. Если сравнить количество зрителей, что присутствуют­ на соревнованиях по құсбегілік, с тем числом людей, что сидят на других трибунах, то наш сектор заполнен под завязку. Наши птицы вызывают особый интерес у иностранных фотографов. Зарубежные гости высоко оценивают игры. Для дальнейших развития и популяризации құсбегілік планируем зак­лючить меморандумы с катарскими, испанскими, грузинскими, российскими коллегами. Если говорить непосредственно о состязаниях, то они проводятся по трем категориям. При поддержке руководителя компании Q4 Tulpar победитель в группе «Охота с беркутом» получит в подарок автомобиль. Кроме того, обладателям призовых мест вручим денежные сертификаты, – сказал Берик Уали.

Финальный этап соревнований, так же как и первый день, для казахстанцев начался удачно. Несмотря на погодные условия, крылатые подопечные старались не подвести беркутчи. Удавалось это, конечно, не всем. Хищный пернатый Зангар во вчерашнем туре, видимо, немного устал, что отразилось на его результатах: на выполнение задания у него ушло почти на две секунды больше. Некоторую растерянность проявила и птица Ирины Поповой, улетев прочь от хозяйки. Зато беркут Андрея Семизарова показал себя с лучшей стороны в течение двух дней. В финальной части крылатый «спортсмен» с легкостью обнаружил объект – лисицу – и набросился на нее. И на эту мини-охоту ушло максимально короткое время. Однако, как известно, судейская команда смотрит не только на время, но и на красоту, зрелищность выступления.

– Мой крылатый друг отработал замечательно. Конечно, на призовое место рассчитывать не приходится, но ничего: спорт есть спорт. Для нас самое главное – опыт. Это наше второе участие в соревнованиях. Первое выступление было в Кыргызстане. С этим видом национальной игры меня познакомил мой хороший друг Владимир Попов. Они с супругой тоже выступают. Помимо работы с птицами, занимаюсь царской псовой охотой на Алтае, – рассказал Анд­рей Семизаров, подчеркнув высокий уровень подготовки Игр кочевников.

Огромную благодарность организаторам ВИК выразил и участник из Испании. Энрик Фрикса Мас отметил, что подготовка и проведение соревнований превзошли все его ожидания. Мужчина остался довольным.

– Нам вдвойне приятно, что наши казахские друзья дали нам своих пернатых для участия в играх. Конечно, когда птица чужая, то это тоже сказывается на результатах. Мне же, к счастью, удалось подружиться с Досом – так зовут птицу. И он показал неплохие результаты, дав мне путевку в финал. В нашей стране в основном охотятся с соколами. И сама практика охоты отличается от той, что здесь, в Казахстане. Мы приручаем своих птиц подниматься на максимально возможную высоту. Оттуда под действием силы гравитации она набрасывается на добычу. В Испании құсбегілік – это хобби. Те люди, которым интересно данное искусство, собираются в группы и проводят свои соревнования. Моя семья всегда была близка к природе и животному миру. Я больше 15 лет профессионально занимаюсь птицами. На сегодняшний день работаю сокольником в аэропорту Барселоны, – поделился своей историей Энрик Фрикса Мас.

В отличие от европейских стран в Казахстане искусству охоты с ловчими птицами уделяется огромное внимание. В стране создаются этноцентры, секции, где казахстанцам прививают любовь к птицам с юных лет. В числе тех, кто уже в качестве наставника готовит будущих беркутчи, – Серикбек Кунтуган. Его самого когда-то к национальному искусству приучил отец.

– Құсбегілік – традиция, переданная нам в наследие предками. В тяжелые годы птицы выступали кормильцами целых аулов, принося в клювах еду для пропитания людей. В состязаниях же птицы ввиду своего характера могут вести себя по-разному. Все зависит от характера и мастерства хозяина. Меня очень радует, что в Казахстане охота с ловчими занимает важное место в развитии отечественного спорта. Вчера в категории «Охота с ястребами» выступал мой подопечный Кудайберген Рауил­улы, – подчеркивает Серикбек Кунтуган.

По итогам финального этапа казах­станские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В категории «Охота с ястребом» третье место досталось представителю из Туркестанской области Багдату Кеуе­нову, второе – кыргызскому участнику Адильбеку Кудайбердиеву. «Золото» выиграл астанчанин Кудайберген Рауил­улы. В соколиной охоте на пьедестале почета оказались кыргызстанцы Бакыт Шамуратулы и Түгелбай Абдыкадыров (первое и второе места). Тройку лидеров замкнул участник из Жамбылской области Бакдаулет Бабажа. Среди беркутчи все три места достались нашим мастерам: у Серикбека Кунтугана из Астаны – «золото», у Ерзата Байкадамова из области Абай – «серебро» и «бронза» у Армана Кошкарова из Атырауской области. Все участники получили денежные призы от республиканской Федерации по құсбегілік, премии от компании TAS Group. Серикбеку Кунтугану и Ерзату Байкадамову вручили ключи от автомобилей.

– Для того чтобы достичь такого результата, была проведена большая тренировочная, подготовительная работа. Спасибо всем, кто болел, переживал. Посвящаю победу своей маме и народу Казахстана, – поделился эмоциями наш беркутчи – обладатель золотой медали.