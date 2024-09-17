Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте

Статьи
1
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В запуске объекта принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Предприятие построено на территории торгово-логистического центра.

фото пресс-службы горакимата

На торжественной церемонии открытия предприятия по выпуску напитков Габит Сыздыкбеков отметил, что формирование благоприятного инвестиционного климата – одно из важнейших направлений развития мегаполиса. Каждый инвестиционный проект очень важен, поэтому городская власть оказывает всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам.

Реализация подобных проек­тов придает новый импульс развитию города и создает дополнительные рабочие места. На заводе их 150.

Стоимость проекта составляет 27 млрд тенге. Проектная мощность предприятия поз­воляет производить 283 млн литров продукции в год.

Продуктовая линейка состоит из газированных и негазированных напитков, воды, холодного чая и фруктовых соков.

Благодаря мерам государственной поддержки с каждым годом растет количество новых производств, создаются рабочие места. По итогам 2023 года в экономику города было привлечено 661,7 млрд тенге инвестиций. Объем произведенной промышленными предприя­тиями продукции впервые превысил 1 трлн тенге.

#Шымкент #открытие #завод #COCA-COLA

Популярное

Все
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
В чемпионате страны установилось двоевластие
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Этот мост ждали поколения
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
К новым достижениям через реформы в образовании
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
За казахским языком – будущее
Не страшна АЭС средь полей зеленых
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
«Рахмановские ключи» вернули государству
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Хорошая дорога ведет на Алаколь
Этот мост ждали поколения
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]