Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте Статьи 17 сентября 2024 г. 2:30 1 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В запуске объекта принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Предприятие построено на территории торгово-логистического центра. фото пресс-службы горакимата На торжественной церемонии открытия предприятия по выпуску напитков Габит Сыздыкбеков отметил, что формирование благоприятного инвестиционного климата – одно из важнейших направлений развития мегаполиса. Каждый инвестиционный проект очень важен, поэтому городская власть оказывает всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам. Реализация подобных проектов придает новый импульс развитию города и создает дополнительные рабочие места. На заводе их 150. Стоимость проекта составляет 27 млрд тенге. Проектная мощность предприятия позволяет производить 283 млн литров продукции в год. Продуктовая линейка состоит из газированных и негазированных напитков, воды, холодного чая и фруктовых соков. Благодаря мерам государственной поддержки с каждым годом растет количество новых производств, создаются рабочие места. По итогам 2023 года в экономику города было привлечено 661,7 млрд тенге инвестиций. Объем произведенной промышленными предприятиями продукции впервые превысил 1 трлн тенге. #Шымкент #открытие #завод #COCA-COLA