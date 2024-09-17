Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте

На торжественной церемонии открытия предприятия по выпуску напитков Габит Сыздыкбеков отметил, что формирование благоприятного инвестиционного климата – одно из важнейших направлений развития мегаполиса. Каждый инвестиционный проект очень важен, поэтому городская власть оказывает всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам.

Реализация подобных проек­тов придает новый импульс развитию города и создает дополнительные рабочие места. На заводе их 150.

Стоимость проекта составляет 27 млрд тенге. Проектная мощность предприятия поз­воляет производить 283 млн литров продукции в год.

Продуктовая линейка состоит из газированных и негазированных напитков, воды, холодного чая и фруктовых соков.

Благодаря мерам государственной поддержки с каждым годом растет количество новых производств, создаются рабочие места. По итогам 2023 года в экономику города было привлечено 661,7 млрд тенге инвестиций. Объем произведенной промышленными предприя­тиями продукции впервые превысил 1 трлн тенге.