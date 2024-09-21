Баянист Олжас Нурланов покоряет итальянскую публику
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Илья Пащенко
Молодой павлодарский музыкант, прежде выступавший преимущественно с произведениями мировой классики, впервые попробовал себя в роли эстрадного исполнителя и сразу завоевал три престижные награды на прошедших в Италии международных конкурсах: вторую премию Coupe Mondiale, проводимого Международной конфедерацией аккордеонистов, и две первые премии Premio Internazionale Fisarmonica Castelfidardo. По словам критиков, такого успеха до этого времени не добивался ни один из казахстанских исполнителей.