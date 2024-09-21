Баянист Олжас Нурланов покоряет итальянскую публику

– Так как я уже побеждал в основной категории, в этом году попробовал себя в эстрадном направлении. Мне интересна такая музыка, всегда включаю ее в свои концерты, но до этого никогда не выступал с нею на конкурсах. Вместе со мной в категории «Эстрада» выступал мой соотечественник Елжан Жетпис. И получилось, что из трех мест конкурса казахстанцы забрали вторую и третью премии. Отмечу, что мы с Елжаном стали первыми казахстанцами-лауреатами в этой категории. Такое в истории этого конкурса произошло впервые. Вообще, исполнение в эстрадной категории отличается своей спецификой. В отличие от исполнения классического репертуара здесь нужно быть более открытым. Помимо концентрации, в звукоизвлечении важно еще и выглядеть интересно, ты должен вовлекать зрителей своей энергетикой в музыку. Это был очень важный опыт для меня, – отметил Олжас Нурланов.

Напомним, что в 2021 году исполнитель стал первым казахстанцем, удостоенным первой премии Coupe Mondiale, который иначе называют чемпионатом мира среди баянис­тов и аккордеонистов. Тогда Олжас Нурланов выступал в классической категории и к победе в ней, по его собственным словам, шел с самого детства.