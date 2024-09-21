Карту «Ата жолы» получили 57 этнических казахов

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Все они имеют востребованные профессии или готовы реализовать успешные бизнес-кейсы в Казахстане.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

География претендентов на этот инструмент бизнес-иммиграции расширяется со стороны России, Германии, Китая, США. Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин. Всего с начала года, по его словам, в страну прибыли 12 325 кандасов.

Что касается трудовой миграции, то квота на привлечение иностранной рабочей силы в этом году установлена в размере 21 тыс. единиц, что на 0,9% меньше прошлого. В 2024-м выдано около 11 тыс. разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в коммерческую сферу.

– В основном это граждане Китая и Узбекистана, экономический сектор – строительство и промышленность. Кроме того, выдана 281 тысяча разрешений трудовым мигрантам на работу на дому у частных лиц. Большинство из них трудятся в Алматинской области и Алматы, а также в Мангистауской, Атырауской, Туркестанской областях, – сказал спикер.

С каждым годом увеличивается число казахстанцев, ищущих работу за рубежом, в основном в России, Южной Корее, Турции и Арабских Эмиратах. В этом году их количество составляет 135 тыс. человек.

По словам председателя Комитета миграционной службы МВД Аслана Аталыкова, Казахстан является привлекательной страной для туризма и инвестиций. В этом году в республику прибыло 10,2 млн иностранных граждан. Большинство – граждане стран СНГ. В Казахстане постоянно проживают 196 тыс. иностранцев.

– С начала года около полумиллиона иностранцев получили у нас разрешения на временное проживание, 90 процентов из них – с целью работы. МВД принимает меры по обеспечению миграционного контроля. Большинство иностранцев не нарушают требований закона, но есть и исключения. В этом году свыше 63 тысяч иностранных граждан были привлечены к административной ответственности, взыскано штрафов на один миллиард тенге. Превентивно сокращены сроки пребывания 11 тысяч иностранцев, обеспечен их выезд, 7,7 тысячи человек выдворены за умышленное нарушение закона, – сказал спикер.

Кроме того, 2,5 тыс. работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение иностранных работников, семь работодателей – к уголовной ответственности за неоднократное нарушение. Полиция возбудила 46 уголовных дел за организацию нелегальной иммиграции.

Вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев проинформировал об основных направлениях Концепции мигра­ционной политики. Документ охватывает все процессы, включая бизнес, трудовую и этническую миграцию.

– В целях привлечения инвестиций Указом Президента от 4 декабря 2023 года установлена самостоятельная ответственность Инвестиционного штаба по улучшению инвестиционного климата, а также за своевременную реализацию инвестпроектов. В целях повышения инвестиционной привлекательности страны реализуется проект «Мультипасс МФЦА» для признания казахстанской визы зарубежными странами. Кроме того, приказом председателя Комитета по миграции утверждены Методические рекомендации по привлечению бизнес-иммигрантов с целью осуществления предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, – отметил спикер.

В общем и целом в последние два года во внешней миграции наблюдается положительная динамика, по итогам первого полугодия 2024 года сальдо составило плюс 7,3 тыс. человек.

– Во внутренней миграции наблюдается рост активности в рамках трудовой мобильности. Численность перемещающихся в пределах страны увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года. Центрами притяжения внутренних мигрантов остаются мегаполисы. Так, за рассматриваемый период в Астану прибыли на постоянное проживание более 64 тысяч человек, в Алматы – 60 тысяч, в Шымкент – 31 тысяча, – сказал Аскарбек Ертаев.

#миграция #трудовая миграция #бизнес-иммиграция

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