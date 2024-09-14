Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот

В ходе заседания актива по реализации задач, вытекающих из нынешнего Послания Президента страны народу Казахстана, были озвучены результаты проделанной работы, определены цели на будущее.

По сведениям пресс-службы акима, в мероприятии, прошедшем под председательством главы области Бейбита Исабаева, участвовали его заместители, депутаты местного маслихата, руководители департаментов, управлений, а также акимы районов и городов, представители общественных организаций. Озвучив ключевые моменты, указанные в Послании, руководитель региона остановился на задачах на перспективу, излагая планы по мерам их реализации на местном уровне.

Глава региона поручил внести конкретные предложения по соз­данию сельхозкооперативов, открытию центра по выращиванию сельхозкультур, модернизации оросительных систем и использованию влагосберегающих технологий.

– Как подчеркнул Президент страны, земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли. В области Жетысу начиная с 2022 года 1,2 миллиона гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель возвращены в собственность государства, из них 809,2 тысячи гектара введены в оборот, и работа по возврату неиспользуемых земель продолжается. Возвращенные государству участки необходимо в рамках законодательства передавать населению для использования по назначению. В целом земельный вопрос должен находиться на постоянном контроле областного управления земельных отношений и акимов районов и городов, – подчеркнул Бейбит Исабаев.

Также в плане реализации одного из направлений Послания было отмечено, что в области Жетысу имеются результаты по обеспечению загрузки местных предприятий. В частности, для строительства железнодорожной ветки Достык – Мойынты с местными предприя­тиями «Талдыкорганкабель», «АСПМК-519», а также швейной фабрикой «Айсұлу» зак­лючены контракты на поставку производимой ими продукции на сумму более 5 млрд тенге. Между тем необходимо с учетом оказываемой государственной поддерж­ки рассмотреть вопрос открытия смежных производств вокруг крупных предприятий.

– К примеру, в нашей области реализуется новый инвестиционный проект – строительство металлургического комбината в Кербулакском районе, – продолжил Бейбит Исабаев. – Для его реализации тоже важно использовать строительные материалы, производимые в нашей области, таким образом увеличивая долю местного содержания. Актуален и кадровый вопрос. Следующий год объявлен Годом рабочих профессий. В регионе необходимо решать проблему дефицита специалистов по водоснабжению, строителей, энергетиков, технологов, принимая меры по повышению имиджа рабочих профессий. К слову, с начала учебного года в 11 колледжах региона открыты 13 новых специальностей.

Подробно Бейбит Исабаев остановился на решении инфраструктурных проблем, в том числе в энергетической и коммунальной сферах. Были обсуждены вопросы газификации региона, развития транспортно-логистической отрасли. Также говорилось о мерах по развитию социальной инфраструктуры.

– Без развития массового спорта невозможно воспитать здоровую молодежь и укрепить здоровье всей нации, – отметил Бейбит Исабаев. – В нашей области доля населения, систематически занимающегося спортом, порядка 39%. Акцент делается на дальнейшем расширении сети спортивных учреждений. В этом году строим в области девять спортивных объектов на 3,7 миллиарда тенге. Строительство должно быть качественным и завершено в срок.

К слову, в области Жетысу разрабатывается областной план по реализации Послания Президента РК, куда будут внесены все поручения с конкретным указанием сроков их исполнения.