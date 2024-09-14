Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот Общество 14 сентября 2024 г. 4:00 9 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Это земли, возвращенные государству арендаторами по причине их неиспользования фото Жениса Ыскабая В ходе заседания актива по реализации задач, вытекающих из нынешнего Послания Президента страны народу Казахстана, были озвучены результаты проделанной работы, определены цели на будущее. По сведениям пресс-службы акима, в мероприятии, прошедшем под председательством главы области Бейбита Исабаева, участвовали его заместители, депутаты местного маслихата, руководители департаментов, управлений, а также акимы районов и городов, представители общественных организаций. Озвучив ключевые моменты, указанные в Послании, руководитель региона остановился на задачах на перспективу, излагая планы по мерам их реализации на местном уровне. Глава региона поручил внести конкретные предложения по созданию сельхозкооперативов, открытию центра по выращиванию сельхозкультур, модернизации оросительных систем и использованию влагосберегающих технологий. – Как подчеркнул Президент страны, земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли. В области Жетысу начиная с 2022 года 1,2 миллиона гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель возвращены в собственность государства, из них 809,2 тысячи гектара введены в оборот, и работа по возврату неиспользуемых земель продолжается. Возвращенные государству участки необходимо в рамках законодательства передавать населению для использования по назначению. В целом земельный вопрос должен находиться на постоянном контроле областного управления земельных отношений и акимов районов и городов, – подчеркнул Бейбит Исабаев. Также в плане реализации одного из направлений Послания было отмечено, что в области Жетысу имеются результаты по обеспечению загрузки местных предприятий. В частности, для строительства железнодорожной ветки Достык – Мойынты с местными предприятиями «Талдыкорганкабель», «АСПМК-519», а также швейной фабрикой «Айсұлу» заключены контракты на поставку производимой ими продукции на сумму более 5 млрд тенге. Между тем необходимо с учетом оказываемой государственной поддержки рассмотреть вопрос открытия смежных производств вокруг крупных предприятий. – К примеру, в нашей области реализуется новый инвестиционный проект – строительство металлургического комбината в Кербулакском районе, – продолжил Бейбит Исабаев. – Для его реализации тоже важно использовать строительные материалы, производимые в нашей области, таким образом увеличивая долю местного содержания. Актуален и кадровый вопрос. Следующий год объявлен Годом рабочих профессий. В регионе необходимо решать проблему дефицита специалистов по водоснабжению, строителей, энергетиков, технологов, принимая меры по повышению имиджа рабочих профессий. К слову, с начала учебного года в 11 колледжах региона открыты 13 новых специальностей. Подробно Бейбит Исабаев остановился на решении инфраструктурных проблем, в том числе в энергетической и коммунальной сферах. Были обсуждены вопросы газификации региона, развития транспортно-логистической отрасли. Также говорилось о мерах по развитию социальной инфраструктуры. – Без развития массового спорта невозможно воспитать здоровую молодежь и укрепить здоровье всей нации, – отметил Бейбит Исабаев. – В нашей области доля населения, систематически занимающегося спортом, порядка 39%. Акцент делается на дальнейшем расширении сети спортивных учреждений. В этом году строим в области девять спортивных объектов на 3,7 миллиарда тенге. Строительство должно быть качественным и завершено в срок. К слову, в области Жетысу разрабатывается областной план по реализации Послания Президента РК, куда будут внесены все поручения с конкретным указанием сроков их исполнения. #заседание #земля #активы #Послание Президента