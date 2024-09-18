В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности

Общество
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

На базе регионального вуза открылся филиал Российского химико-технологического университета

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Как заявил Президент ­Касым-Жомарт Токаев, вопрос доступности высшего образования по-прежнему остается злободневным, и особое внимание нужно уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Глава государства также подчеркнул важность открытия в республике к 2025 году не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.

В стране началась соответст­вующая работа. Решение о запуске совместной казахстанско-российской учебной программы на базе Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати было принято в первой половине текущего года министрами высшего образования двух стран. Создание в результате этого нового вуза стало важным шагом на пути к реализации Концепции развития образования в РК на 2022–2026 годы, а также недавно озвученного Послания «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

В своем Обращении к народу Президент страны подчеркнул: «Обеспечение экономики квалифицированными кадрами – это самая насущная задача. Преж­де всего придется преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строи­телей, энергетиков и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего». Отмечена и необходимость усиления связи высшей школы с реальным сектором экономики.

Открытие филиала Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати положило начало новой вехе в системе высшего образования региона. Здесь планируется готовить узких специалистов для конкретного сектора экономики.

Член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ Александра Глазкова уверена, что каждый из выпускников в перспективе станет востребованным профессионалом. Ведь Менделеевский университет имеет богатую историю, в которой прописаны имена многих выдающихся специалис­тов, в свое время поднимавших химическую промышленность и эффективно работающих на предприятиях по сей день.

Первый набор оказался немно­гочисленным (принято 30 студентов), но тем он более ценный. Каждый будущий выпускник будет буквально на вес золота, считают педагоги. С начала сентября их стали обучать по направлению «Технология неоргани­ческих веществ» для предприятий химической промышленности. По окончании выпускники получат два диплома – российский и ­казахстанский.

Как сообщила советник ректора Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева, исполняющая обязанности директора филиала вуза в Таразе Ирина Фарафонтова, достижением за прошедший год стала успешно проделанная работа в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования и науки, а также реализации программ двойных дипломов. Его участником, помимо Университета Дулати и РХТУ, стал основной местный работодатель отрасли – ТОО «Казфосфат».

В мае был запущен проект первого в СНГ сетевого кампуса в сфере химпрома. По совместной образовательной программе будущие химики-технологи пройдут обучение в разных мес­тах. Первые два курса студенты будут учиться в Университете Дулати, третий год они проведут непосредственно в РХТУ города Москвы, а на четвертом курсе, вернувшись в Тараз, параллельно будут работать на предприятиях ТОО «Казфосфат».

На торжественном мероприятии состоялась встреча студентов РХТУ и ТарРУ, а также учащихся менделеевских классов средних учреждений образования с индустриальным партнером трехстороннего договора. Позже прошла церемония посвящения представителей первого набора в ряды студентов.

– Буквально полтора года назад была начата подготовка к данному проекту, и сегодня мы видим результаты плодотворной совместной работы, которая воплотилась в открытие сетевой образовательной программы по химической инженерии. По ней уже обучаются семь студентов. В прошлом году в результате совместной инициативы в средних школах были открыты специальные менделеевские классы, которые позволят выявить наи­более талантливых учащихся в данной дисциплине и направить их в нужное русло, чтобы продолжить обучение в вузе по тому же курсу. Хотелось бы отметить, что шесть из восьми выпускников одного из таких классов поступили в таразский филиал РХТУ, – сказал ректор Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати ­Мухтар Байжуманов.

Выпускник РХТУ Олег Гребенников из Туркестанской области в качестве оказания помощи таразскому филиалу в подготовке специалистов высокого класса решил подарить уникальную личную библиотеку, в которой собраны редкие издания по химической отрасли. Педагоги уверены, что книги станут хорошим подспорьем в обучении студентов.

Директор департамента по работе с персоналом ТОО «Казфосфат» Кайрат Болатов отметил, что тем, кто выбрал для себя этот нелегкий, но важный путь, нужно гордиться, ведь оказаться в числе инженеров-химиков дано не каждому. Он также сообщил, что участие местной компании в образовательной программе предполагает как выделение грантов, так и дальнейшее трудоустройство выпускников.

#Образование #Тараз #университет #химическая промышленность

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