Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев

Президент подписал Указ о присуждении госнаград призерам Паралимпиады и тренерам, передает Kazpravda.kz
Указом Президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров.
Обладатель золотой медали Давид Дегтярев награжден орденом «Барыс» I степени.
Ақмарал Науатбек, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом «Барыс» III степени.
Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена «Парасат».
Орденом «Құрмет» награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы.
Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом «Парасат», 7 – орденом «Құрмет». 2 тренера удостоены Почетной грамоты Президента Республики Казахстан.