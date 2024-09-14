Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев

Президент подписал Указ о присуждении госнаград призерам Паралимпиады и тренерам, передает Kazpravda.kz

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Указом Президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров.

Обладатель золотой медали Давид Дегтярев награжден орденом «Барыс» I степени.

Ақмарал Науатбек, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом «Барыс» III степени.

Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена «Парасат».

Орденом «Құрмет» награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом «Парасат», 7 – орденом «Құрмет». 2 тренера удостоены Почетной грамоты Президента Республики Казахстан.