Лучшие в профессии

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Анастасия Михайлова

Казахстанская сборная побила национальный рекорд

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Из французского Лиона, где проходил международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Lyon-2024, казахстанские студенты привезли семь медальонов отличия. Этот результат стал сенсационным за всю историю участия наших ребят в подобного рода состязаниях. Они побили национальный рекорд по количеству завоеванных наград. С таким знаменательным событием победителей лично поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев и вручил им благодарственные письма и подарки.

– Вы – наша гордость. Вы делаете большое дело, особенно в контексте приближающегося Года рабочих профессий, инициированного Главой государства в сентябрьском Послании. Напомню, что для повышения престижа человека труда с сентября этого года стипендия более 300 тысяч студентов колледжей увеличилась еще на 50%, а государственный образовательный заказ был расширен на 12 тысяч мест. Стандарты WorldSkills внедрены в образовательные программы. Важным шагом станет трансформация системы технического и профессионального образования, – сказал министр просвещения, добавив, что процесс реформирования сферы ТиПО будет на его личном контроле.

Студент Алматинского строительно-технического колледжа Михаил Попов привез первую для Казахстана награду в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» (индивидуальный зачет). Как сказал молодой человек, для того чтобы завоевать медальон отличия, пришлось изрядно попотеть, поскольку нужно было не только продемонстрировать навыки профессионального мастерства, но и сделать это лучше конкурентов. Всего в чемпионате приняли участие 1 500 студентов из более 60 стран.

– От участников требовались не только умения по заданной отрасли, но и знание английского языка. Моя работа состояла из пяти модулей, – скромно отвечал на вопросы Михаил Попов.

Во время соревнований молодой человек собрал комнату из огнестойкого армированного стекло­волокном гипсокартона. Материал он монтировал на каркас из специальных металлических профилей. После подготовки «короба» Михаил провел ремонтно-отделочные и малярно-декоративные работы. И все это за рекордное количество времени. Наряду со студентом Алматинского строительно-технического колледжа высокие результаты показали выпускник костанайского колледжа автомобильного транс­порта, ныне учащийся Astana IT University Данияр Абикенов, Руслан Юсупов из Уральска, который начал увлекаться программированием с восьми лет, а в 13 уже получил свои первые полмиллиона за разработку сайта. По компетенции «Технология моды» обладательницей награды стала Айгерим Досова из Колледжа легкой промышленности и сервиса управления образования Шымкента, а в мобильной робототехнике равных не было студентам Семейского колледжа радиотехники и связи Эльнару Жуасбаеву и Тимуру Бабенко, которые спроектировали роботизированного сборщика урожая. Как отмечали юные робототехники, сложность заключалась в том, что в последний момент задание было изменено: от экспоната требовалось собирать не виноград, как указывалось ранее, а яблоки. Благодаря смекалке, креативному подходу юные мастера сумели выполнить задание и набрать завидное количество баллов.

Жанель Сагындык из Алматы и павлодарец Артур Лейман тоже привезли награды. Артур, к примеру, стал обладателем медальона «Best of Nation». Он с легкостью преодолел региональный и два республиканских чемпионата, а на международной арене в компетенции «Ресторанный сервис» продемонстрировал достойный уровень соблюдения установленных правил обслуживания клиентов.

Отметим, что на WorldSkills Lyon-2024 Казахстан представили 32 участника и 30 международных экспертов по 30 компетенциям. Впервые наши студенты в такого рода чемпионате, который называют олимпиадой профессий, приняли участие в 2015 году. За почти десять лет казахстанцы сумели повысить охват специальностей с пяти до 30.

#рекорд #профессия #WorldSkills Lyon-2024

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