Лучшие в профессии Свежий выпуск 20 сентября 2024 г. 0:27 107 Анастасия Михайлова Казахстанская сборная побила национальный рекорд Фото: пресс-служба Минпросвещения РК Из французского Лиона, где проходил международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Lyon-2024, казахстанские студенты привезли семь медальонов отличия. Этот результат стал сенсационным за всю историю участия наших ребят в подобного рода состязаниях. Они побили национальный рекорд по количеству завоеванных наград. С таким знаменательным событием победителей лично поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев и вручил им благодарственные письма и подарки. – Вы – наша гордость. Вы делаете большое дело, особенно в контексте приближающегося Года рабочих профессий, инициированного Главой государства в сентябрьском Послании. Напомню, что для повышения престижа человека труда с сентября этого года стипендия более 300 тысяч студентов колледжей увеличилась еще на 50%, а государственный образовательный заказ был расширен на 12 тысяч мест. Стандарты WorldSkills внедрены в образовательные программы. Важным шагом станет трансформация системы технического и профессионального образования, – сказал министр просвещения, добавив, что процесс реформирования сферы ТиПО будет на его личном контроле. Студент Алматинского строительно-технического колледжа Михаил Попов привез первую для Казахстана награду в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» (индивидуальный зачет). Как сказал молодой человек, для того чтобы завоевать медальон отличия, пришлось изрядно попотеть, поскольку нужно было не только продемонстрировать навыки профессионального мастерства, но и сделать это лучше конкурентов. Всего в чемпионате приняли участие 1 500 студентов из более 60 стран. – От участников требовались не только умения по заданной отрасли, но и знание английского языка. Моя работа состояла из пяти модулей, – скромно отвечал на вопросы Михаил Попов. Во время соревнований молодой человек собрал комнату из огнестойкого армированного стекловолокном гипсокартона. Материал он монтировал на каркас из специальных металлических профилей. После подготовки «короба» Михаил провел ремонтно-отделочные и малярно-декоративные работы. И все это за рекордное количество времени. Наряду со студентом Алматинского строительно-технического колледжа высокие результаты показали выпускник костанайского колледжа автомобильного транспорта, ныне учащийся Astana IT University Данияр Абикенов, Руслан Юсупов из Уральска, который начал увлекаться программированием с восьми лет, а в 13 уже получил свои первые полмиллиона за разработку сайта. По компетенции «Технология моды» обладательницей награды стала Айгерим Досова из Колледжа легкой промышленности и сервиса управления образования Шымкента, а в мобильной робототехнике равных не было студентам Семейского колледжа радиотехники и связи Эльнару Жуасбаеву и Тимуру Бабенко, которые спроектировали роботизированного сборщика урожая. Как отмечали юные робототехники, сложность заключалась в том, что в последний момент задание было изменено: от экспоната требовалось собирать не виноград, как указывалось ранее, а яблоки. Благодаря смекалке, креативному подходу юные мастера сумели выполнить задание и набрать завидное количество баллов. Жанель Сагындык из Алматы и павлодарец Артур Лейман тоже привезли награды. Артур, к примеру, стал обладателем медальона «Best of Nation». Он с легкостью преодолел региональный и два республиканских чемпионата, а на международной арене в компетенции «Ресторанный сервис» продемонстрировал достойный уровень соблюдения установленных правил обслуживания клиентов. Отметим, что на WorldSkills Lyon-2024 Казахстан представили 32 участника и 30 международных экспертов по 30 компетенциям. Впервые наши студенты в такого рода чемпионате, который называют олимпиадой профессий, приняли участие в 2015 году. За почти десять лет казахстанцы сумели повысить охват специальностей с пяти до 30. #рекорд #профессия #WorldSkills Lyon-2024