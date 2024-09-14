Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы

11-12 сентября на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту Западно-Казахстанской области, было обнаружено и возвращено в РФ 8 вагонов пшеницы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

526 тонн везли из Саратовской и Тульской областей в город Шымкент.

Данная работа проводится государственными инспекторами по карантину растений совместно с военнослужащими отделения пограничного контроля «Жайык» ДПС КНБ РК.

Напомним, для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.